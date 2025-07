Appuntamento con un “Aperitivo al Tramonto” a Villa della Porta Bozzolo

Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”

In programma una serata all’insegna della bellezza, dell’arte e del relax, durante la quale sarà possibile visitare Villa Della Porta Bozzolo oltre l’orario di apertura e vivere il tramonto gustando un delizioso aperitivo nella suggestiva cornice di una delle sue corti, immersi in una rilassante atmosfera estiva.

Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Sarà possibile accedere all’area aperitivo dalle ore 18.30, gli spazi chiuderanno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni degli aperitivi chiuderanno 24 ore prima.

Due le giornate: sabato 12 luglio e 16 agosto, dalle ore 18.30 alle 22.