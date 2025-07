Avigno in festa per dare il bentornato a don Jean Balouki

L’iniziativa, promossa dal consiglio di Avignofest in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, prevede un momento di preghiera e condivisione, accompagnato da un pranzo comunitario

Domenica 13 luglio la comunità di Avigno si riunirà per una giornata speciale dedicata al bentornato di don Jean, tornato recentemente tra i suoi parrocchiani. L’iniziativa, promossa dal consiglio di Avignofest in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, prevede un momento di preghiera e condivisione, accompagnato da un pranzo comunitario.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di Avigno, cui seguirà un pranzo in oratorio aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e festeggiare insieme al sacerdote.

Il menù proposto per l’occasione, denominato “don Jean 2025”, è semplice ma curato, e comprende:

Insalata di farro, pesto e pomodorini

Panino a scelta tra salamella, wurstel, tomino o hamburger vegano

Porzione di patatine

Una bevanda a scelta: bottiglietta d’acqua, bibita, birra o bicchiere di vino

Il costo del pranzo è di 8 euro con acqua o bibita, oppure 10 euro con birra o vino. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore di don Jean, a sostegno delle sue attività pastorali.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 10 luglio, inviando un messaggio SMS o WhatsApp al numero 349 596 0247, specificando il cognome e il numero di persone da iscrivere.

In caso di esigenze alimentari particolari, è possibile segnalarle al momento della prenotazione per valutare la fattibilità delle richieste. È inoltre ben accetto il contributo di dolci fatti in casa da condividere, purché accompagnati dall’elenco degli ingredienti.

L’appuntamento si svolgerà nell’Area Feste dietro la chiesa di San Giovanni Battista, in via Astico 14 ad Avigno. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e rinnovare i legami di comunità attorno alla figura di don Jean.