I droni più veloci del mondo volano su Albizzate: arriva la World Drone Cup

Sabato 12 e domenica 13 luglio il centro sportivo La Fornace ospita la tappa italiana della World Drone Cup: gare mozzafiato, piloti internazionali, musica e intrattenimento per tutte le età

Il cielo sopra Albizzate si prepara a diventare una pista di pura velocità con la World Drone Cup Italy 2025, una due giorni imperdibile dedicata al mondo dei droni FPV (First Person View), in programma sabato 12 e domenica 13 luglio al Centro Sportivo Comunale “La Fornace”.

L’ingresso è gratuito, e gli spettatori potranno assistere dal vivo a una delle gare più spettacolari dell’anno: una corsa serrata tra i droni più veloci del mondo, manovrati da alcuni dei migliori piloti internazionali. L’evento, organizzato dall’Aeroclub GAS di Modena con il patrocinio del Comune di Albizzate e il sostegno di diverse aziende e associazioni, promette non solo competizioni mozzafiato ma anche momenti di svago e aggregazione per tutte le età.

Il programma si apre sabato mattina alle ore 9:00 con le sessioni di qualifica, seguite dalla cerimonia di apertura alle 19:00. Alle 20:30, le luci si abbasseranno per lasciare spazio alla Coppa Endurance Notturna, una gara spettacolare che proseguirà sotto le stelle, accompagnata da una festa con DJ set.

Domenica sarà il momento clou con nuove qualificazioni al mattino, le gare ufficiali dalle 10:30, le finali alle 16:30 e la cerimonia di premiazione alle ore 18:00.

Ma la World Drone Cup non è solo competizione: durante tutto il weekend ci saranno aree street food, esibizioni di Drone Soccer, e attività di intrattenimento pensate per coinvolgere famiglie, curiosi e appassionati. Un’occasione per scoprire da vicino l’universo dei droni, tra innovazione tecnologica e spirito sportivo.