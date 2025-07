“Interpretando Suoni e Luoghi” porta il cinema in musica con il Duo dissonAnce a Cremenaga

Prosegue il viaggio della rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi”, giunta alla 18ª edizione, con un nuovo appuntamento previsto per domenica 13 luglio 2025 a Cremenaga, nel cuore delle Valli del Verbano. Promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, la manifestazione propone un concerto inedito che unisce il linguaggio musicale a quello cinematografico, in una cornice ambientale suggestiva.

Il concerto si terrà alle ore 18.00 presso la località Turbìt, in via Cesare Battisti: un luogo immerso nella natura, accanto a un corso d’acqua e circondato da un prato verde, dove sono ancora visibili i Turbit, manufatti rurali risalenti alla metà dell’Ottocento un tempo utilizzati per la conservazione dei generi alimentari nei pressi di fonti d’acqua fresca. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà alla Baita Alpina, in via XI Febbraio 25/A.

Il concerto: il favoloso mondo del cinema

Ad esibirsi sarà il Duo dissonAnce, composto dai fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, con un repertorio dedicato a “Il favoloso mondo del cinema”. Il programma include musiche firmate da alcuni tra i più celebri compositori per il grande schermo: Leonard Bernstein, Ennio Morricone, Bernard Herrmann, Michel Legrand e altri.

Il duo proporrà un percorso che attraversa le melodie che hanno segnato la storia del cinema, evocando le celebri collaborazioni tra musicisti e registi: da Prokofiev–Eisenstein a Hermann–Hitchcock, da Rota–Fellini a Morricone–Leone, fino a Williams–Spielberg. Il concerto sarà arricchito da momenti di dialogo tra i due musicisti, che accompagneranno l’esecuzione con brevi riflessioni sul valore espressivo della musica nel linguaggio cinematografico.

Un progetto artistico tra innovazione e tradizione

Il Duo dissonAnce è nato nel 2005 a seguito di un corso di perfezionamento, con l’intento di esplorare nuove potenzialità della fisarmonica classica al di fuori del repertorio tradizionalmente folclorico. I due musicisti, entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, hanno inciso vari album e collaborato con artisti e formazioni prestigiose – tra cui Laura Curino, Cecilia Ziano e l’Orchestra d’Archi Italiana.

Nel tempo, alcuni compositori contemporanei hanno dedicato brani originali al duo, tra cui lo stesso Ennio Morricone, riconoscendo nel loro approccio una valorizzazione dell’identità timbrica e interpretativa dello strumento.

Informazioni utili

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni:

suonieluoghi@gmail.com

WhatsApp: 335 7316031 – 347 5987971

Pagina Facebook: Interpretando Suoni e Luoghi