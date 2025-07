A Castiglione Olona un viaggio nella storia con “La Moda negli affreschi di Masolino”

Come nel corteo del Palio, sulle pareti del Battistero, affrescate nel 1435 da Masolino, sfilano eleganti figuranti, vestiti secondo il costume dell’epoca. E così negli affreschi di Paolo Schiavo e del Vecchietta in Collegiata e nella tavola di Neri di Bicci in Museo. Calzebrache, lucco, maniche a gozzo d’uccello, strascichi, balzi: viaggio sul far della sera tra abiti, acconciature e cappelli del primo Rinascimento.

Visita compresa nel costo del biglietto intero (6 euro).

Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

Ritrovo qualche minuto prima delle ore 18.00 presso la biglietteria del Museo della Collegiata (Via Cardinal Branda 1 – Castiglione Olona).

L’iniziativa si inserisce nel programma del Palio dei Castelli 2025 che si svolgerà a Castiglione Olona dal 4 al 13 luglio, a cura della Pro Loco di Castiglione Olona (www.prolococastiglioneolona.it) con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Sabato 5 luglio apertura ufficiale della XLVIII edizione del palio con il “Corteggio alla Collegiata” (ore 20.30) e con la benedizione del nuovo pallium in Collegiata (ore 21.00).