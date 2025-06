Tre fine settimana di festa con Malnate PerBacco

All’area feste di via Pastore la quindicesima edizione della rassegna enogastronomica della Pro Loco malnatese

Tutto pronto per la 15ª edizione di Malnate PerBacco, la rassegna enogastronomica promossa dalla Pro Loco Malnate con il patrocinio del Comune. L’evento, che si svolgerà presso l’Area Feste di via Pastore per tre fine settimana di fila da venerdì 27 giugno a domenica 13 luglio 2025, unisce buon cibo, musica, cultura e solidarietà, offrendo al pubblico serate di festa all’insegna della tradizione e della socialità.

Un programma ricco di musica e sapori

Ogni serata propone un piatto speciale, affiancato al menù fisso, e sarà accompagnata da musica dal vivo e serate danzanti. Si parte venerdì 27 giugno con “Patrizio e Patrizia” e linguine allo scoglio. A seguire, tra gli appuntamenti gastronomici più attesi: grigliata mista (sabato 28), ossobuco con risotto allo zafferano (domenica 29), baccalà fritto e spaghetti alle vongole (venerdì 4 luglio), branzino al cartoccio (sabato 5), brasato con polenta (domenica 6), lasagne (venerdì 11), risotto al vino rosso e salsiccia (sabato 12).

Gran finale domenica 13 luglio con “Lorenzo & Molinari” e il menù completo “Tutte le sere”, che include piatti come stinco, fritto misto, tagliata con rucola, penne al ragù, panino con salamella, patatine e molto altro.

Non mancheranno momenti dedicati alla danza e all’intrattenimento, con la partecipazione di scuole di ballo, DJ set e gruppi musicali come i Derivati Complessi e i Fratelli Martini.

Servizi e prenotazioni

Il servizio d’asporto sarà attivo ogni sera dalle 18.45 alle 19.45. È consigliata la prenotazione al numero 338 3213266.