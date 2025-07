A Cesate torna “Banda in Festa”, dal 10 luglio due fine settimana di musica, cibo e divertimento

Anche quest’anno l’estate cesatese si accende con l’atteso appuntamento di Banda in Festa, l’evento organizzato dal Corpo musicale Vincenzo Bellini nell’Area feste del Centro sportivo di Cesate, che si terrà in due weekend consecutivi: dal 10 al 13 luglio e dal 17 al 20 luglio.

Otto serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e dell’intrattenimento. Ogni sera, a partire dalle 19.30, sarà attiva la cucina, con piatti tipici e serate a tema. Tra i momenti clou, sabato 12 luglio si terrà la Serata Emiliana, mentre sabato 19 luglio sarà la volta dell’attesissima Serata Paella. Entrambe le cene saranno disponibili solo su prenotazione al numero 344 0638841 o direttamente presso l’area della festa.

Durante la manifestazione non mancheranno bancarelle, musica dal vivo, DJ set e spettacoli. Tra gli ospiti musicali Daniele Davì, il gruppo Marea-, e Gli Esplosivi. L’intrattenimento continuerà con i DJ Andrea e Koby, protagonisti delle serate danzanti.

Domenica 13 luglio la cucina sarà aperta a pranzo e cena, mentre domenica 20 luglio, ultimo giorno della festa, sarà aperta solo a pranzo.

“Banda in Festa” si conferma un punto di riferimento per l’estate locale, offrendo un’occasione di aggregazione per tutte le età, tra tradizione musicale, gastronomia e convivialità.

Qui la locandina della festa