Nel cuore dell’Oasi Zegna con il Cammino di Ermenegildo

Una giornata di eventi per celebrare l’inaugurazione del Cammino di Ermenegildo, un nuovo percorso escursionistico che attraversa i paesaggi straordinari dell’Oasi Zegna, sulle Alpi Biellesi. Un itinerario che nasce per celebrare l’eredità di Ermenegildo Zegna, imprenditore visionario che, un secolo fa, avviò un’opera straordinaria di valorizzazione ambientale e sociale di queste montagne. L’evento è in programma sabato 12 luglio. Info qui

L’appuntamento è per le ore 9:30 a Casa Zegna, punto di partenza della TAPPA 1, con il taglio del nastro inaugurale aperto a tutti.

A seguire, sarà possibile partecipare alla prima tappa del Cammino, fino a raggiungere località Bocchetto Sessera. Complessivamente 15 km di cammino, con un dislivello di 880 metri in circa 5 ore. Un percorso immersivo, pensato per escursionisti di livello intermedio, che ti porterà tra panorami spettacolari e luoghi carichi di storia.