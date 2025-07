Distanze e tempo in astronomia: Amalia Ercoli Finzi dialoga con Luca Buzzi ad Angera

Una delle voci più autorevoli dell’ingegneria aerospaziale e un esperto di divulgazione scientifica a confronto sotto il cielo di Angera. Insieme al concerto di gipsy jazz di venerdì 11, domenica 13 luglio, alle 21 al pratone sul lungolago (Piazza Garibaldi), Il Lago Cromatico propone il secondo incontro del festival all’interno del weekend angerese con una serata dedicata al tema del tempo in astronomia insieme a Amalia Ercoli Finzi e Luca Buzzi.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione 2025 del festival, che ruota attorno proprio al concetto di tempo non solo come esperienza personale, ma anche come grandezza fisica da esplorare.

Il dialogo tra Ercoli Finzi e Buzzi, dal titolo Distanze e Tempo in Astronomia, guiderà il pubblico attraverso alcune delle domande fondamentali sull’universo, tra missioni spaziali, corpi celesti e osservazione scientifica.

DUE VOCI AUTOREVOLI SOTTO LE STELLE DI ANGERA

Amalia Ercoli Finzi è stata la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica e ha ricoperto incarichi di alto profilo come consulente scientifica per ESA, NASA e ASI. È stata anche direttrice della missione Rosetta, una delle operazioni più complesse e significative della storia dell’esplorazione spaziale europea. Al suo fianco, Luca Buzzi, divulgatore e ricercatore dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese, a cui il Minor Planet Center ha riconosciuto la scoperta di otto asteroidi effettuate tra il 2001 e il 2007, in parte in collaborazione con Federico Bellini e Federica Luppi. Gli è stato dedicato l’asteroide 6517 Buzzi.