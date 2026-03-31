Dolci di Pasqua e artigianato alla Bottega Solidale Good Samaritan di Brunello, per sostenere le donne ugandesi di Gulu

I prodotti in vendita sono realizzati artigianalmente a mano con materiali locali: ogni acquisto contribuisce concretamente al loro sostegno economico, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di vita delle loro famiglie

Con l’arrivo della primavera, la Bottega Solidale riapre le sue porte per un nuovo appuntamento dedicato alla solidarietà. Questo weekend sarà possibile visitarla sabato dalle 14:30 alle 18:30 e domenica dalle 9:30 alle 12:00, per sostenere il progetto rivolto alle donne vulnerabili di Gulu, nel nord Uganda.

La Bottega si trova in via Santa Maria 20 a Brunello, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata, un luogo che unisce accoglienza, cultura e impegno sociale.

L’apertura rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino il progetto Wawoto Kacel – che in lingua locale significa “camminiamo insieme” – e le donne che ne fanno parte. I prodotti in vendita sono realizzati artigianalmente a mano con materiali locali: ogni acquisto contribuisce concretamente al loro sostegno economico, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di vita delle loro famiglie.

In vista della Pasqua, l’offerta si arricchisce con tante proposte dolciarie: colombe artigianali, uova di cioccolato, biscotti e altre golosità, ideali anche come idee regalo solidali.

Tra le altre proposte si trovano numerosi articoli per la casa e la persona: tovaglie tinte a mano, borse, grembiuli, pochette, porta torte, portachiavi, collane in carta e sottopiatti in foglia di banano. Non mancano inoltre idee originali per bomboniere solidali, perfette per accompagnare momenti importanti come battesimi, comunioni, cresime e matrimoni.

Accanto all’artigianato, la Bottega offre anche una selezione di prodotti alimentari di alta qualità provenienti da realtà solidali italiane: vini biologici, cioccolato, creme spalmabili, biscotti, miele, tisane, pasta, zucchero e caffè, oltre a conserve e specialità gastronomiche.

Sono disponibili inoltre cosmetici eco-biologici, tra cui creme, detergenti e saponi artigianali, realizzati nel rispetto della persona e dell’ambiente.

La Bottega Solidale si conferma così uno spazio in cui qualità, etica e attenzione agli altri si incontrano. Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza.

È possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.

La bottega è aperta anche tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 o su appuntamento chiamando il 3495297872