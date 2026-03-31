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Dolci di Pasqua e artigianato alla Bottega Solidale Good Samaritan di Brunello, per sostenere le donne ugandesi di Gulu

I prodotti in vendita sono realizzati artigianalmente a mano con materiali locali: ogni acquisto contribuisce concretamente al loro sostegno economico, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di vita delle loro famiglie

Good Samaritan Pasqua
Incontri

04 Aprile 2026 - 05 Giugno 2026

Con l’arrivo della primavera, la Bottega Solidale riapre le sue porte per un nuovo appuntamento dedicato alla solidarietà. Questo weekend sarà possibile visitarla sabato dalle 14:30 alle 18:30 e domenica dalle 9:30 alle 12:00, per sostenere il progetto rivolto alle donne vulnerabili di Gulu, nel nord Uganda.

La Bottega si trova in via Santa Maria 20 a Brunello, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata, un luogo che unisce accoglienza, cultura e impegno sociale.

L’apertura rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino il progetto Wawoto Kacel – che in lingua locale significa “camminiamo insieme” – e le donne che ne fanno parte. I prodotti in vendita sono realizzati artigianalmente a mano con materiali locali: ogni acquisto contribuisce concretamente al loro sostegno economico, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di vita delle loro famiglie.

In vista della Pasqua, l’offerta si arricchisce con tante proposte dolciarie: colombe artigianali, uova di cioccolato, biscotti e altre golosità, ideali anche come idee regalo solidali.

Tra le altre proposte si trovano numerosi articoli per la casa e la persona: tovaglie tinte a mano, borse, grembiuli, pochette, porta torte, portachiavi, collane in carta e sottopiatti in foglia di banano. Non mancano inoltre idee originali per bomboniere solidali, perfette per accompagnare momenti importanti come battesimi, comunioni, cresime e matrimoni.

Accanto all’artigianato, la Bottega offre anche una selezione di prodotti alimentari di alta qualità provenienti da realtà solidali italiane: vini biologici, cioccolato, creme spalmabili, biscotti, miele, tisane, pasta, zucchero e caffè, oltre a conserve e specialità gastronomiche.

Sono disponibili inoltre cosmetici eco-biologici, tra cui creme, detergenti e saponi artigianali, realizzati nel rispetto della persona e dell’ambiente.

La Bottega Solidale si conferma così uno spazio in cui qualità, etica e attenzione agli altri si incontrano. Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza.

È possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.

La bottega è aperta anche tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 o su appuntamento chiamando il 3495297872

Organizzato da

31 Marzo 2026
di

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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