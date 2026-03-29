Occasioni sprecate e legni, il Varese non sfonda a Sanremo: 0-0

Il Varese, nonostante una prova incoraggiante, non trova la vittoria a Sanremo. Termina 0-0 al “Comunale” con i biancorossi che non trovano la stoccata da tre punti anche se i presupposti per sbloccare la gara sono stati alla portata. Nel primo tempo il pallone sbatte due volte sulla traversa matuziana: prima è Tentoni, con le deviazioni di Bohli e Garzia, poi è Qeros con un bel sinistro a giro. Nella ripresa è questione di mira: ancora Tentoni alza troppo dal cuore dell’area, poi Cogliati sbaglia tutto solo davanti a Bohli. Anche nel finale il contropiede di Sovogui a campo aperto non porta al gol, con Guerini che aspetta a lungo la palla nel cuore dell’area, rimanendo però deluso.

Si mangiano le mani i biancorossi ripensando alle tante occasioni lasciate lì e non sfruttate, che avrebbero fruttato tre punti meritati. Resta quindi un solo punticino in tasca che lascia la squadra di Ciceri ai margini della zona playoff, rimanendo però ancora fuori, delle quattro in lotta l’unica a vincere sia il Sestri Levante. Prima di Pasqua si giocherà ora giovedì 2 aprile (ore 15) al “Franco Ossola” contro la Valenzana che dopo averne beccati 6 dal Vado oggi è riuscita a battere il Ligorna, con le due capoliste ora appaiate a quota 63 punti.



FISCHIO D’INIZIO

Trasferta insidiosa per il Varese, che si è posto come obiettivo di fine stagione l’approdo ai playoff. Al “Comunale” di Sanremo di trova di fronte una delle squadre più in forma del girone di ritorno, anche grazie all’approdo in panchina di mister Marco Banchini che contro i biancorossi schiera un 3-5-2 che vede gli ex Monticone e Osuji rispettivamente al centro della difesa e in mediana, mentre in attacco s’è il figlio d’arte Djorkaeff con Moreo. Biancorossi invece, senza capitan Bruzzone per infortunio, si schierano con un 4-3-3 che vede Marangon e Agnelli sulle fasce difensive, Costante e Bertoni in mezzo. Mediana con Palesi, De Ponti e Tentoni mentre in avanti spazio a Qeros, Barzotti e Cogliati.

PRIMO TEMPO

Buoni ritmi nei primi minuti ma i due portiere non vengono chiamati in causa. Il primo tentativo arriva al 13′ quando Barzotti crossa da destra per Tentoni, destro al volo centrale e parata comoda per Bohli. La Sanremese troverebbe il gol al 17′ con Nguegang ma la posizione di partenza è irregolare, mentre al 23′, dopo una chiusura di Monticone su Tentoni, Qeros cade in area dopo un contatto proprio con Nguegang ma l’arbitro non vede azioni fallose. Passata la mezz’ora il Varese ha tre belle occasioni: prima è Tentoni al 36′, smarcato in area da Cogliati e Qeros, a calciare trovando l’opposizione sulla linea di porta di Bohli e Garzia, con la palla che rimbalza sulla traversa prima di andare in corner. Dalla bandierina Marangon di testa sfiora ma Cogliati non arriva di pochissimo a deviare sul secondo palo, con la palla che sfila sul fondo per una questione di centimetri. Subito dopo una triangolazione tra Agnelli e Tentoni libera Qeros in area, mancino a giro e palla che sbatte ancora sulla traversa. Il primo tempo si chiude con la punizione di Tentoni da posizione defilata parata sulla riga di porta da Bohli. 0-0 all’intervallo con il Varese che, nonostante le diverse occasioni avute, non è riuscito a sbloccare il risultato.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con la punizione alta di Tentoni da buona posizione, poi però i ritmi non riescono ad alzarsi. Al 15′ Qeros brucia in velocità Grosso e mette in area un bel servizio per Tentoni che però spreca alzando troppo la mira. La Sanremese però trova linfa dagli ingressi di Andreis e Cavaliere e spinge con maggior convinzione: al 20′ dopo tre cross di fila Osuji calcia fuori da buona posizione. Il Varese difende bene e al 26′ ha una grande opportunità con Barzotti che lancia nello spazio Cogliati che si presenta davanti a Bohli ma non riesce a batterlo, con il diagonale mancino che va in angolo dopo una deviazione del portiere. Banchini si gioca anche la carta Mbakogu mentre Ciceri deve fare a meno di Tentoni, che lascia il campo per un problema muscolare. La gara scivola senza grandi emozioni e per il finale il Varese inserisce anche Guerini e Sovogui, che al 90′ ripartono in contropiede ma il giocane attaccante non riesce a servire il compagno tutto libero in area. Dal corner successivo il colpo di testa di Barzotti esce di poco, ultima occasione che svanisce per il definitivo 0-0.

TABELLINO

SANREMESE – VARESE 0-0 (0-0)

SANREMESE (3-5-2): Bohli; Monticone, Garzia, Grosso; Nguegang (14′ st Cavaliere), Osuji, Palella (35′ st Mbakogu), Noto (26′ st Camerino), Girgi; Djorkaeff, Moreo (14′ st Andreis). A disposizine: Licata, Bregliano, Gagliardi, Cipriani, Fofana, . All.: Bachini.

VARESE (4-3-3): Taina; Marangon (41′ st Sovogui), Costante, Bertoni, Agnelli; Palesi, De Ponti, Tentoni (29′ st Malinverno); Qeros (35′ st Guerini), Barzotti, Cogliati (41′ st Berbenni). A disposizione: Bugli, Romero, Favris, Secondo, Bianchi. All.: Ciceri

Arbitro: Nonnato di Rovigo (Bonavita e Di Venti)

Corner: 1-9. Ammoniti: Palesi, De Ponti, Taina per il Varese. Recupero: 0’ + 4’.

Note: giornata serena e mite, terreno in discrete condizioni



SERIE D GIRONE A – XXIX GIORNATA

Sabato 28 marzo: NovaRomentin – Derthona; Lavagnese – Club Milano; Biellese – Saluzzo.

Domenica 29 marzo: Asti – Celle Varazze 1-1; Cairese – Imperia 2-0; Chisola – Sestri Levante 1-2; Gozzano – Vado 1-1; Sanremese – Varese 0-0; Valenzana – Ligorna 1-0.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 63; Sestri Levante 51; Biellese 50; Chisola 48; Varese 47; Saluzzo 42; Sanremese 39; Valenzana 38; Cairese 36; Derthona, Imperia 35; Club Milano 32; Gozzano 31; Celle Varazze 29; Asti 27; Lavagnese 26; NovaRomentin (-1) 20.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.