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Ciceri: “Bene l’attenzione, ci è mancato il gol”

Il mister del Varese commenta lo 0-0 di Sanremo: "Adesso ciò che conta davvero è la gara di giovedì, che è molto ravvicinata e precede le festività pasquali"

SANREMESE – VARESE 0-0 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Sicuramente è difficile chiedere di più ai ragazzi per quanto fatto in campo, per l’attenzione tattica, la decisione nei contrasti e la personalità mostrata contro una squadra forte. È venuto fuori uno 0-0 senza reti, ma è stata una bella partita perché quando affronti un avversario di questo livello è più facile esprimere certe capacità di gioco. Ci è mancato solo il gol, quindi restano il rammarico per i due punti persi e la necessità di proiettarci subito verso la sfida di giovedì. Dopo i due errori di Gozzano, comunque, la squadra ha fornito un’ottima risposta sul piano della concentrazione».

CICERI 2: «Io però penso già alla prossima perché il calcio funziona così: se mantieni alta l’attenzione puoi evitare scivoloni, ma quando pensi che sia tutto facile o che i risultati arrivino per inerzia, rischi di cadere. La settimana scorsa abbiamo gestito male due situazioni, mentre oggi siamo stati bravi a restare sul pezzo. Adesso ciò che conta davvero è la gara di giovedì, che è molto ravvicinata e precede le festività pasquali. Affronteremo una Valenza capace di battere le prime della classe, quindi l’unico obiettivo ora è recuperare le energie e prepararci al meglio».

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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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