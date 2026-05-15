Malnate in lutto per la scomparsa di Samantha Golemme

Si è spenta a 49 anni Samantha Golemme, lasciando un profondo vuoto nella comunità di Malnate. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove Samantha era conosciuta e stimata da molti residenti che in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia, al marito e alla figlia per esprimere il proprio cordoglio. Numerosi i messaggi di vicinanza che arrivano ai familiari, segno di un legame forte e sincero costruito nel tempo. La comunità malnatese si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha saputo farsi voler bene per la sua semplicità e la sua cortesia.

Samantha Golemme era molto conosciuta anche per il suo impegno lavorativo fuori dai confini comunali. Da anni era infatti una dipendente della Provincia di Varese, prestando servizio negli uffici di Villa Recalcati. In Provincia lavorava all’interno del settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali