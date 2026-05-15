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Malnate in lutto per la scomparsa di Samantha Golemme

Aveva 49 anni, era molto conosciuta in città e dipendente della Provincia di Varese che si è spenta lasciando un vuoto profondo nella comunità

samantha golemme malnate

Si è spenta a 49 anni Samantha Golemme, lasciando un profondo vuoto nella comunità di Malnate. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove Samantha era conosciuta e stimata da molti residenti che in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia, al marito e alla figlia per esprimere il proprio cordoglio. Numerosi i messaggi di vicinanza che arrivano ai familiari, segno di un legame forte e sincero costruito nel tempo. La comunità malnatese si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha saputo farsi voler bene per la sua semplicità e la sua cortesia.

Samantha Golemme era molto conosciuta anche per il suo impegno lavorativo fuori dai confini comunali. Da anni era infatti una dipendente della Provincia di Varese, prestando servizio negli uffici di Villa Recalcati. In Provincia lavorava all’interno del settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali

Samantha Golemme in Franchi

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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