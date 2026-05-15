Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 15, 16 e 17 maggio

Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la “Distinguished Gentleman’s Ride”. Domenica 17 maggio motociclisti in abiti eleganti sfileranno tra Angera e Somma Lombardo per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e la salute mentale. La festa cittadina di Malnate tra musica e solidarietà: “Ponti di parole, strade di pace”. Sabato 16 maggio torna a Malnate l’appuntamento con l’iniziativa del comunale tra esibizioni, danza e la premiazione del bilancio partecipativo. In serata la festa in via Gasparotto. “Camminan Mangiando”, a Cazzago Brabbia una passeggiata tra gusto, cultura e natura domenica 17 maggio. Una passeggiata di circa 5 chilometri tra le vie e la natura scandita da tappe gastronomiche e accompagnata da un ricco programma di eventi culturali e sociali. La foto è di Patrizia Salvan.

ALTRI EVENTI

Varesotto – Volandia ospita “Looking for Planets”, viaggio artistico tra pianeti ed esopianeti. La nuova collezione dell’artista Giorgio Tardonato prende ispirazione dai pianeti extrasolari e dalla ricerca astronomica contemporanea. Inaugurazione sabato 16 maggio alle 11 – Tutte le informazioni

Angera – Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la “Distinguished Gentleman’s Ride”. Domenica 17 maggio motociclisti in abiti eleganti sfileranno tra Angera e Somma Lombardo per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e la salute mentale – Tutte le informazioni

Biandronno – Da Biandronno una passeggiata nella storia della Palude Brabbia con Luigi Zabattini. Domenica 17 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”. La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso Cascina Camilla – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Quattro giorni di musica e cultura a Busto Arsizio: torna “Lingua Comune Fest” al Circolo Gagarin. Musica dal vivo, workshop di serigrafia e mostre sulla controcultura punk milanese animeranno gli spazi del circolo bustocco dal 14 al 17 maggio in un evento all’insegna della partecipazione – Tutte le informazioni

Bisuschio – Due giorni tra corsa e ciclismo: a Bisuschio arriva il “Bike & Music Festival”. L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 maggio al campo sportivo. In programma la “Charlie’s Run” e la randonnée “Il Faro”, con un premio speciale per i primi iscritti – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago arriva la Sagra del cinghiale e della fiorentina. Tre giorni di cucina toscana, musica e festa al “Maggiolone Social Park” in via Primo Maggio – Tutte le informazioni

Ceriano Laghetto – A Ceriano Laghetto arriva la Festa dello Sport: appuntamento domenica al centro di via Stra Meda. Una giornata aperta a tutte le età con esibizioni, prove sportive e momenti di incontro organizzati dalle associazioni del territorio al campo sportivo – Tutte le informazioni

Cuasso Al Monte – Tra Cavagnano e Cuasso al Monte la “Mountain ColorRun 2026”. Appuntamento per sabato 16 maggio con l’evento organizzato dall’Associazione genitori per la scuola di Cuasso al monte – Tutte le informazioni

Gemonio – Asparagi e fragole per tutti, a Gemonio si mangia in compagnia della Squadra Antincendio. Sabato 16 e domenica 17 maggio la 40a edizione della popolare festa organizzata al centro polivalente di via Curti. Invariata la formula, previsto anche l’asporto – Tutte le informazioni

Malnate – La festa cittadina di Malnate tra musica e solidarietà: “Ponti di parole, strade di pace”. Sabato 16 maggio torna a Malnate l’appuntamento con l’iniziativa del comunale tra esibizioni, danza e la premiazione del bilancio partecipativo. In serata la festa in via Gasparotto – Tutte le informazioni

Tradate – Laboratori creativi, musica e pranzo condiviso: a Tradate arriva la “Festa al Bozett”. Domenica 17 maggio la Casetta del Rione Bozett ospiterà una giornata aperta a tutti con tante attività. In programma esposizioni di sartoria e maglia, laboratori dedicati agli aquiloni, agli origami e alla carta fatta a mano oltre a musica e giochi – Tutte le informazioni

Varese – “Happening 2026 – Tanti cuori, un solo battito”, due settimane di festa alla Parrocchia Kolbe di Varese. Stand gastronomico, tornei di pallavolo, ping pong, basket, burraco, calcio balilla, scacchi. E poi ancora musica dal vivo, esibizioni di ballo, serate culturali e cene a tema – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Porte aperte a “Villa Comerio”: festa e musica per abbracciare la città. Sabato 16 maggio la Comunità Alloggio disabili di Busto Arsizio invita la cittadinanza a un pomeriggio di condivisione. In programma anche uno “Swap Party” e performance musicali – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Note di primavera nel salone dell’oratorio di Caronno Varesino. Il maestro Silvano Scaltriti e il tenore Antonio Pugliano sono i protagonisti della serata musicale a ingresso libero organizzata dai volontari locali – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago il Festival delle arti: tre giorni tra cinema, musica, fotografia e workshop. A Villa Oliva da venerdì 15 a domenica 17 maggio un weekend organizzato dall’associazione VilLab – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago la prima “Festa di Primavera”: mercatini, giochi e solidarietà su viale delle Rimembranze. Un0intera giornata di festa, fin dal mattino presto, con tante proposte per tutti – Tutte le informazioni

Cazzago Brabbia – “Camminan Mangiando”, a Cazzago Brabbia una passeggiata tra gusto, cultura e natura domenica 17 maggio. Una passeggiata di circa 5 chilometri tra le vie e la natura scandita da tappe gastronomiche e accompagnata da un ricco programma di eventi culturali e sociali. Tutto il programma – Tutte le informazioni

Coarezza – Paella, sangria e laboratori Lego: a Coarezza esplode la “Festa di Primavera”. L’appuntamento è per domenica 17 maggio al parco dell’oratorio. Un menù ricco per grandi e piccini, con la possibilità dell’asporto e un pomeriggio dedicato alla creatività con i celebri mattoncini – Tutte le informazioni

Cuggiono – Bicipace 2026, pedalata per la pace con arrivo a Villa Annoni. Domenica 17 maggio torna la Bicipace: percorso tra ambiente e solidarietà con arrivo a Cuggiono. Raccolta fondi per progetti sociali e messaggi contro guerra e riarmo – Tutte le informazioni

Cunardo – Mulini storici aperti a Cunardo e Ghirla per le Giornate Europee dei Mulini. Sabato 16 e domenica 17 maggio il Molino Rigamonti e il Maglio di Ghirla ospitano visite guidate, laboratori, degustazioni, mostre e attività per famiglie dedicate alla tradizione molitoria del territorio. Il programma – Tutte le informazioni

Ferno – “Fabula e Istante”, a Ferno l’ultimo appuntamento dei “Percorsi d’Arte”. Venerdì 15 maggio alle 21 nella sede della Cooperativa San Martino una serata dedicata al racconto attraverso parole e immagini con il Circolo Fotografico Bustese – Tutte le informazioni

Grantola – A Grantola va in scena il ciclismo eroico tra teatro, mostre e racconti. Sabato 16 e domenica 17 la ex chiesa di San Carlo ospita una mostra con le maglie storiche e le tavole di Ferraris su Bottecchia, protagonista del monologo di Claudio Cadario. Domenica i racconti della “Bottega del Romeo” – Tutte le informazioni

Cittiglio – Cittiglio, passeggiata a Vararo tra natura, geologia e tradizioni delle Valli del Verbano. L’iniziativa della Comunità Montana Valli del Verbano propone un’esperienza gratuita tra sentieri, panorami, giochi educativi e visite nei luoghi storici dell’antico borgo – Tutte le informazioni

Varese – “Identità discriminate e territorialità”, Arcigay presenta i dati sulle discriminazioni LGBTQIA+ in provincia di Varese. Negli ultimi due anni sono state oltre 240 le persone prese in carico su tutto il territorio provinciale, a testimonianza di una domanda di aiuto in costante crescita. L’evento in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia – Tutte le informazioni

Monvalle – Fiera di Primavera a Monvalle: due giorni tra sapori e solidarietà. Il programma completo del 16 e 17 maggio con la camminata per aiutare la lotta contro la distrofia muscolare e l’inaugurazione del forno comunitario – Tutte le informazioni

Orino – Camminate e laboratori: la Festa di primavera a Orino. Al Parco della Biodiversità un’intera giornata di attività proposte dall’associazione Matrioska e dalla cooperativa Margine Vivo – Tutte le informazioni

Luino – Palazzo Verbania guarda le stelle: una domenica a Luino tra Luna e telescopi. Domenica 17 maggio a Palazzo Verbania un evento pubblico dedicato alle recenti imprese spaziali con conferenze osservazioni al telescopio e le premiazioni del concorso dei Lions – Tutte le informazioni

Masera – Oltre ogni limite: a Masera il richiamo della libertà tra storia e vette. L’Associazione Sentieri degli Spalloni APS inaugura la stagione 2026 con una performance artistica e la presentazione dei nuovi itinerari tra memoria e territorio – Tutte le informazioni

Sangiano – Sangiano festeggia il successo del Varese Premio Gianni Rodari. Una grande festa a Villa Fantoni per celebrare la prima edizione del concorso che ha coinvolto 2800 bambini e bambine. Sabato 16 maggio spettacoli, giochi, libri e solidarietà nel segno di Gianni Rodari – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Le visite guidate alla scoperta delle acque del Panperduto di Somma Lombardo. Il Consorzio Est Ticino Villoresi aderisce alla ventiseiesima edizione della Settimana della Bonifica con aperture straordinarie del nodo idraulico – Tutte le informazioni

Varese – Torna “Varese è Solidale”: il 15 e il 16 maggio il volontariato si mobilita contro la povertà sanitaria. Convegni, screening, incontri e una cena solidale per raccontare il lavoro di 42 associazioni varesine impegnate ogni giorno accanto alle persone più fragili – Tutte le informazioni

Varese – Il Mav in piazza per le famiglie: «Meno palazzi e più ascolto dei cittadini». Sabato 16 maggio gazebo in Piazza Podestà con la pedagogista Chiara De Giorgio. Bardelli: «Le politiche si costruiscono tra la gente, non con gli slogan» – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Tornano i trenini sul Lago di Lugano: a Porto Ceresio la settima edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio”. Dal 15 al 17 maggio alla Palazzina della Cultura: modellismo ferroviario, grandi plastici e giochi per i bambini. Ingresso libero – Tutte le informazioni

LIBRI

Gallarate – “Un libro per l’estate”: a Gallarate sfilano 13 autori con le loro ultime opere. Sabato 16 maggio dalle 15,45 l’appuntamento organizzato dall’associazione culturale “La scintilla” nella sala comunale di via Rusnati. Tante idee per leggere in vacanza (e non solo) – Tutte le informazioni

Varese – Allo spazio Un’Altra Storia a Varese la presentazione del romanzo “La Fabbrica dei Velluti” di Alessandro Ceccoli. Venerdì 15 maggio 2026 alle 18 lo spazio culturale “Un’Altra Storia” ospita l’incontro dedicato al libro ambientato tra inquietudini storiche, ricerca interiore e richiami letterari. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Germignaga – “Là dove il vento cambia”: Kossi Komla-Ebri alla Casa delle Associazioni di Germignaga.. Durante la serata verrà presentato il libro “Là dove il vento cambia”, che racconta la vita nell’ospedale “Suore della Provvidenza” nel cuore del Togo – Tutte le informazioni

Comabbio – “Anche se proibito”, la resistenza di Igor Savitsky rivive a Comabbio col libro di Giulio Ravizza. Il romanzo racconta l’incredibile avventura del collezionista, che nascose migliaia di opere d’arte vietate nel deserto asiatico, per salvarle dalla censura del regime sovietico – Tutte le informazioni

MUSICA

Cittiglio – Un concerto nella antica chiesa romanica di San Biagio a Cittiglio. Sarà offerta al pubblico una rassegna di musica di autori dal XVII al XVIII sec. tra vocalità ed ensemble strumentali. Saranno brani di G. B. Pergolesi, B. Marcello, G. F. Handel, J. S. Bach, G. B. Pescetti – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – “Anche lui parlava di dio”: a Venegono Superiore il tributo teatrale a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio il chiostro del Castello dei Missionari ospiterà uno spettacolo tra musica e teatro dedicato all’opera di De André. Il progetto ideato da Tonino Urgesi esplora il rapporto tra il cantautore genovese, la spiritualità e l’attenzione agli ultimi della società – Tutte le informazioni

Musica – Al Townes Van Zandt Festival quest’anno c’è anche Joe Bastianich. Ma saranno tanti i nomi sul palco, da Scarlet Rivera, la violinista di Bob Dylan, a un membro dei Calexico, a James Maddock. Un festival che è un piccolo miracolo: omaggia il cantautore americano ma sul palco di di un teatro della provincia italiana – Tutte le informazioni

Cuvio – Musica da camera a Cuvio per Paesaggi Sonori. Sabato 16 maggio alle 16 presso il Parco Comunale di Cuvio, verrà presentato uno speciale pomeriggio di Musica da camera, con artisti di grande livello – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Il Festival Barocco di Varese riparte con l’omaggio a Vivaldi. Venerdì 15 maggio alle ore 21 la Chiesa di S. Imerio ospita il primo appuntamento della rassegna giunta alla sua dodicesima edizione con un programma dedicato ad Antonio Vivaldi e ai grandi autori del Settecento – Tutte le informazioni

Cuvio – Ritorna a Cuvio la “maratona dalla musica classica“. Il via alla maratona, sarà per le ore 16 di sabato 16 maggio e come per tutti gli appuntamenti di Paesaggi Sonori, l’ingresso è libero e in caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro comunale, di fronte al parco – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Busto Arsizio– Materiali indisciplinati: a Busto Arsizio l’arte contemporanea rompe gli schemi. Dal 9 al 17 maggio allo Studio Arte Carlo Farioli la mostra collettiva del Centro ArteCultura Bustese: venti artisti e linguaggi diversi per raccontare la creatività senza confini – Tutte le informazioni

Cazzago Brabbia – A Cazzago Brabbia s’inaugura “Lavoro Pulito!”, il nuovo dipinto di Chicco Colombo al lavatoio. Domenica 17 maggio il paese affacciato sul lago celebra l’arte di Chicco Colombo con l’inaugurazione di una sua nuova opera – Tutte le informazioni

Biandronno – Duemila visitatori a Villa Borghi di Biandronno per la mostra di Pedretti: un successo che rilancia. Dal 17 maggio una collettiva di 21 artisti dialoga con il Maestro del paesaggio lacustre. Il 4 luglio il gran finale – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Busto Arsizio celebra il vinile: torna la festa della musica sotto il municipio. Domenica 17 maggio il centro cittadino ospita l’evento gratuito dedicato agli appassionati di musica, collezionismo e supporti analogici – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – “Abitare Attraverso”, la mostra di Laveno resta aperta fino a settembre. Il successo di pubblico delle prime settimane ha portato alla proroga dell’esposizione allestita a Villa Fumagalli con le opere di sei giovani artisti diplomati all’Accademia di Brera – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Modellismo ferroviario protagonista a Porto Ceresio con “Piccoli Binari sul Ceresio”. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio la Palazzina della Cultura ospita la settima edizione della mostra organizzata dall’Associazione Amici Scala Enne con plastici modulari e diorami – Tutte le informazioni

Coquio Trevisago – Sorelle: le sculture in terracotta di Chiara Campiotti all’Atelier Capricorno. Un percorso tra memoria, identità e legami femminili nelle opere in ceramica dell’artista varesina – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Le 21 donne della Costituente protagoniste della mostra a Gorla Minore. In esposizione pannelli dedicati alle protagoniste della Costituente italiana con materiali che raccontano il loro impegno politico e civile – Tutte le informazioni

Varese – Anime selvatiche: da Punto sull’Arte i dipinti di Claudia Giraudo e le sculture di Simone Benedetto. Il vernissage si terrà SABATO 16 maggio dalle 11 alle 13 presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese, gli artisti e la curatrice saranno presenti – Tutte le informazioni

INCONTRI

Busto Arsizio – Sabato a MalpensaFiere il meeting lanciato dai Cinquestelle “Nova: parola all’Italia”. Si tratta di un “percorso di ascolto e confronto, aperto alla società civile“ intesa come insieme delle realtà che ogni giorno operano sul campo in ambiti diversi. Banditi simboli e bandiere, “sarà un ‘campo neutro’“ – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Pier Vittorio Buffa a Cocquio Trevisago per un incontro sui suoi romanzi storici ambientati in Valcuvia. Sabato 16 maggio alle 17 alla biblioteca comunale “E. Gallico” appuntamento con il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa. Al centro dell’incontro i romanzi ambientati tra lago e Valcuvia, con intervista pubblica e firmacopie finale – Tutte le informazioni

Gallarate – All’oratorio di Crenna una serata per riflettere sulla famiglia. Sabato 16 maggio un “AperiFamily” aperto a tutti con la psicoterapeuta Loretta Redaelli sul tema delle relazioni di coppia – Tutte le informazioni

Induno Olona – Politica e innovazione: i circoli PD della Valceresio a confronto con Luca Mari sull’Intelligenza Artificiale. Sabato 16 maggio la biblioteca di via Piffaretti ospita un dibattito sul ruolo delle nuove tecnologie nei sistemi democratici con il contributo del docente della LIUC di Castellanza – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cocquio Trevisago – La voce delle donne contro l’orrore della guerra: “Le Troiane” di Euripide arrivano a Cocquio. Domenica 17 maggio al Teatro SOMS di Caldana in scena la nuova produzione dell’Associazione Kerkís. Un cast di giovani under 30 per riflettere sull’attualità del mito – Tutte le informazioni

Varese – “I’ll be back”: a Cortisonici 2026 un viaggio nel tempo tra cinema e fisica. Ospite Luca Perri. “Come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza”, Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 maggio. – Tutte le informazioni

Varese – Il Premio Chiara rilegge gli anni ’80: a Villa Recalcati il cinema americano secondo Matteo Inzaghi. Sabato 16 maggio il giornalista e critico cinematografico – in dialogo con il docente dell’Insubria Gianmarco Gaspari – presenta il suo libro “Flashback” in dialogo con Gianmarco Gaspari: un viaggio tra film, serie TV e politica dell’era Reagan – Tutte le informazioni

Saronno – Al Teatro Regina Pacis di Saronno lo spettacolo “La verità di Freud” con la compagnia Dietro le Quinte. Appuntamento venerdì 15 maggio alle 21 in via Roma a Saronno per una serata teatrale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia Regina Pacis – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Nuovo spettacolo a Borsano per la commedia “Villa Felicita”. Sabato 16 maggio il palcoscenico bustocco ospita la divertente commedia scritta da Giuseppina Cattaneo con la regia di Francesco Forgillo e la compagnia Fuori dalle Quinte – Tutte le informazioni

Varese – Thriller improbabili e amori folli: con “Scrattle” a Varese il pubblico diventa regista per una sera. Sabato 16 maggio al Teatro della Scuola Piccola England debutta il nuovo format de I SenzaTesto: uno spettacolo di improvvisazione teatrale senza copione, tra comicità surreale, cinema inventato sul momento e musica dal vivo – Tutte le informazioni

Varese – A Varese Luca Perri ospite di Cortisonici tra cinema e viaggi nel tempo. Dal 14 al 16 maggio il festival varesino propone incontri, film e spettacoli dedicati ai viaggi nel tempo con ospiti del mondo della scienza e del cinema – Tutte le informazioni

Varese – Il mito di “Top Gun” incontra la realtà: l’ex Colonnello Cecconello ospite al MIV. Al Multisala Impero una serata speciale che unisce il grande cinema d’azione alla realtà del volo militare, raccontata da chi ha vissuto una vita ad alta quota – Tutte le informazioni

Arcisate – “Shake dice sì… Shake dice no” spettacolo comico a Brenno Useria. Sabato 16 maggio alle ore 20:45 lo spettacolo teatrale per ragazzi e adulti portato in scena dalla Compagnia Ronzinante – Tutte le informazioni

Brezzo Di Bedero – Un omaggio a Ornella Vanoni: a Brezzo di Bedero un viaggio tra musica d’autore, teatro e jazz. Sabato 16 maggio Casa Paolo ospiterà il concerto di Francesca Galante, Ciro Radice ed Enrico Salvato; un itinerario artistico che spazia dalle “canzoni della mala” alle sonorità brasiliane e jazz della grande interprete italiana – Tutte le informazioni

Cittiglio – A Cittiglio due bande unite per celebrare la Festa della Mamma. Sabato 16 maggio il parco della stazione ospita un concerto speciale che vedrà protagonisti i Corpi Musicali di Arcisate e Cittiglio in un finale a ranghi uniti – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Gli studenti delle scuole medie si esibiscono sul palco del Teatro di Varano Borghi. Uno spettacolo nato grazie al docente di musica Saverio Schiavoni, che ha trasformato le ore di lezione in un grande progetto per far crescere nei ragazzi la passione per la musica – Tutte le informazioni

Varese – A Varese lo spettacolo “Tutto Shakespeare minuto per minuto”. La rassegna Origins 2026 prosegue il suo calendario con una commedia diretta da Andrea Cioffi che promette di raccontare l’intero repertorio shakespeariano in soli settantacinque minuti – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Binago – Bioblitz a Binago, sulle tracce delle erbe selvatiche. In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3 Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it – Tutte le informazioni

Castellanza – La storia dei mulini di Castellanza in mostra nel parco della LIUC. Domenica 17 maggio il parco dell’Università LIUC ospita un’esposizione dedicata alla valorizzazione del fiume Olona e dei suoi antichi mulini nell’ambito della manifestazione Mulino Day – Tutte le informazioni

Castelseprio – Suoni e rumori nel bosco di notte: a Castelseprio torna il Bioblitz 2026. Sabato 16 maggio appuntamento serale a Castelseprio per monitorare piante e animali insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie utilizzando l’applicazione iNaturalist per la ricerca scientifica – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate una passeggiata tra lucciole e rapaci con “Quelli della notte”. Sabato 16 maggio il Parco Pineta propone un’escursione guidata gratuita in collaborazione con AstroNatura per scoprire il fascino degli ecosistemi boschivi dopo il tramonto del sole – Tutte le informazioni

Valmorea – Alla scoperta della natura segreta: escursione a Valmorea nel regno della biodiversità. L’appuntamento è fissato per le ore 14:30 presso il parcheggio della vecchia Ferrovia Valmorea, in via Monte Rosa. Da lì partirà una passeggiata che si concluderà intorno alle 17:00 – Tutte le informazioni

SPORT

Cislago – A Cislago torna la “Maratonina del Rugareto”: percorsi nel bosco tra sport e natura. Domenica 17 maggio una giornata dedicata allo sport all’aria aperta nel Bosco del Rugareto con tre percorsi da 7, 15 e 19 chilometri e tante iniziative collaterali per i partecipanti – Tutte le informazioni