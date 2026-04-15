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Tempo Libero

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Tra Cavagnano e Cuasso al Monte la “Mountain ColorRun 2026”

Appuntamento per sabato 16 maggio con l’evento organizzato dall’Associazione genitori per la scuola di Cuasso al monte

Mountain ColoRun 2026
Sagre, Fiere e Feste

16 Maggio 2026

Il 16 maggio si svolgerà a Cavagnano e Cuasso al Monte la “mountain ColorRun” camminata popolate tra le vie del nostro bellissimo paese. Partenza e arrivo presso il campo sportivo parrocchiale a Cavagnano.

Dalle 15 servizio bar e cucina. Dj set dalle ore 17 fino alla chiusura
Per info e iscrizioni scansiona il QR code sulla locandina

Maggiori Informazioni

15 Aprile 2026

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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