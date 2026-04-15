Tempo Libero
Tra Cavagnano e Cuasso al Monte la “Mountain ColorRun 2026”
Appuntamento per sabato 16 maggio con l’evento organizzato dall’Associazione genitori per la scuola di Cuasso al monte
Il 16 maggio si svolgerà a Cavagnano e Cuasso al Monte la “mountain ColorRun” camminata popolate tra le vie del nostro bellissimo paese. Partenza e arrivo presso il campo sportivo parrocchiale a Cavagnano.
Dalle 15 servizio bar e cucina. Dj set dalle ore 17 fino alla chiusura
Per info e iscrizioni scansiona il QR code sulla locandina
15 Aprile 2026