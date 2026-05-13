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Bioblitz a Binago, sulle tracce delle erbe selvatiche

In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3 Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it

BioBlitz
Turismo, Gite ed Escursioni

16 Maggio 2026

Passeggiata per scoprire le erbe selvatiche commestibili e quelle velenose.

Ritrovo alle 9.30 di sabato 16 maggio al posteggio di via Cav. E. Baietti a Binago.

In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3 Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it.

Evento gratuito. Numero massimo iscritti : 30 persone

13 Maggio 2026
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