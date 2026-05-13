Tempo Libero
Bioblitz a Binago, sulle tracce delle erbe selvatiche
In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3 Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it
Passeggiata per scoprire le erbe selvatiche commestibili e quelle velenose.
Ritrovo alle 9.30 di sabato 16 maggio al posteggio di via Cav. E. Baietti a Binago.
In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3 Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it.
Evento gratuito. Numero massimo iscritti : 30 persone
13 Maggio 2026