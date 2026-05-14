E’ il weekend di Bicipace: da decine di comuni fino a Cuggiono per una giornata di pace e solidarietà

Domenica 17 maggio centinaia di ciclisti raggiungeranno Cuggiono per la storica manifestazione dedicata a pace, ambiente e solidarietà. Sabato 16 una serata di musica e cibo a Villa Annoni

Torna anche quest’anno Bicipace, la storica manifestazione ciclistica per la pace, l’ambiente e la solidarietà che domenica 17 maggio celebrerà la sua 42esima edizione. L’arrivo dell’edizione 2026 sarà ospitato nella suggestiva Villa Annoni di Cuggiono, dimora di fine Settecento immersa in un parco di 23 ettari, scelta come punto conclusivo delle diverse pedalate che partiranno da numerosi comuni tra le province di Milano, Varese e Novara.

L’iniziativa, promossa con il sostegno di Legambiente e di numerose amministrazioni comunali del territorio, unirà ancora una volta sport, impegno civile e attenzione sociale. «È importante non arrendersi alla logica delle armi», spiegano gli organizzatori, che anche quest’anno invitano a pedalare insieme «per dire no al riarmo e sì alla giustizia sociale e all’incontro tra i popoli».

Una pedalata tra pace, ambiente e solidarietà

Come da tradizione, Bicipace sarà anche un’occasione di riflessione sui temi ambientali. Gli organizzatori richiamano l’attenzione sul nuovo rapporto “Consumo di suolo” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che evidenzia come nel 2024 la cementificazione abbia continuato ad avanzare a ritmi sostenuti.

Secondo i dati citati, tra il 2023 e il 2024 sono stati trasformati in aree artificiali 83,7 chilometri quadrati di territorio, con un incremento del 15,6% e una velocità di consumo del suolo arrivata a 2,7 metri quadrati al secondo.

La manifestazione sosterrà inoltre due progetti solidali attraverso una sottoscrizione a premi. Il primo è “Amici senza confini”, iniziativa che punta ad accogliere a Legnano un gruppo di bambini palestinesi offrendo loro alcuni giorni lontani dalla guerra. Il secondo riguarda invece il progetto di azionariato popolare per sostenere il rilancio della ex GKN, con l’obiettivo di creare una fabbrica socialmente integrata e riconvertita ecologicamente nei settori del fotovoltaico e della mobilità leggera.

La festa comincia il giorno prima con musica e dj set

Ad anticipare la manifestazione sarà “Aspettando Bicipace”, la serata musicale in programma sabato 16 maggio a Villa Annoni di Cuggiono dalle 19.00.

Sul palco saliranno Rootical Foundation, Skabomber e 360 Trash Party per una serata tra reggae, ska e dj set. L’ingresso sarà libero e durante l’evento saranno presenti punto ristoro, bar e proposte gastronomiche.

L’appuntamento vuole essere un momento di festa e aggregazione aperto a tutti, in attesa della grande pedalata del giorno successivo.

Si parte da tantissimi comuni nelle tre province di Varese, Milanoe Novara. Per quella di Varese sono stati organizzati punti di ritrovo e partrenza da Busto Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Castellanza, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, Samarate e Saronno.

A questo link la mappa con tutti i punti di ritrovo

L’arrivo a Villa Annoni

Le diverse carovane di ciclisti provenienti dal territorio convergeranno nella tarda mattinata del 17 maggio a Villa Annoni, dove sono previsti momenti di incontro, convivialità e iniziative dedicate ai partecipanti.

In caso di maltempo, spiegano gli organizzatori, il pranzo si terrà comunque negli spazi della villa.