Suoni e rumori nel bosco di notte: a Castelseprio torna il Bioblitz 2026

Il silenzio della sera e i richiami della fauna che si risveglia saranno i protagonisti dell’appuntamento a Castelseprio sabato 16 maggio. L’evento «Suoni e rumori del bosco di notte», organizzato nell’ambito del Bioblitz 2026 con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) Insubria Olona, invita i cittadini a un’esperienza immersiva per monitorare la biodiversità locale e contribuire attivamente alla ricerca scientifica.

Un censimento collettivo con lo smartphone

Il Bioblitz non è solo una passeggiata, ma un vero e proprio progetto di “citizen science”. I partecipanti, guidati dalle guardie ecologiche, avranno il compito di osservare piante, animali e insetti nel loro habitat naturale. Attraverso l’applicazione iNaturalist, sarà possibile fotografare o registrare le diverse specie incontrate lungo il cammino, caricando i dati in tempo reale per alimentare il database nazionale dedicato al monitoraggio della natura.

Il percorso nel cuore di Castelseprio

L’escursione prevede un percorso ad anello di circa 4 chilometri tra i sentieri del territorio. Per la particolarità del tracciato e l’orario serale, la partecipazione è consigliata ai bambini dai 6 anni in su. È un’occasione pensata per famiglie, appassionati e semplici curiosi che vogliono riscoprire gli angoli naturali più preziosi della zona sotto una luce diversa, quella della luna e delle proprie torce.

Consigli pratici per i partecipanti

Per affrontare al meglio l’uscita, gli organizzatori raccomandano un abbigliamento sportivo e calzature adeguate ai sentieri boschivi. Strumento indispensabile per ogni partecipante sarà la torcia elettrica. Per garantire la buona riuscita dell’osservazione e non disturbare la fauna selvatica, gli organizzatori specificano che non sarà possibile portare con sé i cani durante l’attività.

Iscrizione obbligatoria e gratuita

La partecipazione alla serata è completamente gratuita, ma è necessaria l’iscrizione formale tramite la piattaforma Eventbrite. Il ritrovo è fissato per le ore 20:30 presso il parcheggio di via San Giuseppe a Castelseprio. Gli organizzatori ricordano che la semplice spunta sulla funzione “Parteciperò” dei social network non costituisce un’iscrizione valida ai fini dell’organizzazione.