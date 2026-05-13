Tempo Libero
A Tradate una passeggiata tra lucciole e rapaci con “Quelli della notte”
Sabato 16 maggio il Parco Pineta propone un’escursione guidata gratuita in collaborazione con AstroNatura per scoprire il fascino degli ecosistemi boschivi dopo il tramonto del sole
Il fascino del bosco dopo il tramonto torna protagonista a Tradate per un appuntamento dedicato alla scoperta della natura notturna. Sabato 16 maggio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ospiterà l’escursione «Quelli della notte», un’iniziativa gratuita inserita nel programma regionale del Bioblitz 2026. L’obiettivo della serata è permettere ai partecipanti di immergersi in un ambiente ricco di vita che si palesa solo con l’oscurità, tra il volo dei rapaci e il luccichio delle prime lucciole stagionali.
Un’immersione nella biodiversità del Parco Pineta
L’evento nasce dalla collaborazione tra AREA Parchi e la Cooperativa Sociale AstroNatura, realtà da tempo impegnata nella divulgazione scientifica e nella tutela del patrimonio verde locale. Durante la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei segreti dell’ecosistema forestale, imparando a riconoscere i richiami della fauna e a osservare i piccoli cambiamenti della flora quando cala il sole. L’iniziativa rientra nel grande censimento collettivo della biodiversità che coinvolge i parchi lombardi.
I dettagli del percorso e il ritrovo
L’appuntamento per tutti gli iscritti è fissato alle ore 20:30 presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, situato in via ai Ronchi 75 a Tradate. L’escursione avrà una durata di circa due ore e mezza, snodandosi lungo i sentieri dell’area protetta. Gli organizzatori ricordano che, pur essendo un’attività aperta a tutti, è fondamentale presentarsi muniti di una torcia elettrica per poter percorrere in sicurezza i tratti meno illuminati del bosco.
Consigli utili e modalità di partecipazione
Per godersi appieno l’esperienza, è consigliato l’utilizzo di abbigliamento sportivo e calzature adatte a un’escursione in ambiente boschivo. L’Ente Parco sottolinea che la partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative e di tutela dell’ambiente attraversato, l’iscrizione è obbligatoria. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i canali ufficiali indicati dall’organizzazione fino a esaurimento dei posti disponibili.