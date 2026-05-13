A Tradate una passeggiata tra lucciole e rapaci con “Quelli della notte”

Il fascino del bosco dopo il tramonto torna protagonista a Tradate per un appuntamento dedicato alla scoperta della natura notturna. Sabato 16 maggio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ospiterà l’escursione «Quelli della notte», un’iniziativa gratuita inserita nel programma regionale del Bioblitz 2026. L’obiettivo della serata è permettere ai partecipanti di immergersi in un ambiente ricco di vita che si palesa solo con l’oscurità, tra il volo dei rapaci e il luccichio delle prime lucciole stagionali.

Un’immersione nella biodiversità del Parco Pineta

L’evento nasce dalla collaborazione tra AREA Parchi e la Cooperativa Sociale AstroNatura, realtà da tempo impegnata nella divulgazione scientifica e nella tutela del patrimonio verde locale. Durante la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei segreti dell’ecosistema forestale, imparando a riconoscere i richiami della fauna e a osservare i piccoli cambiamenti della flora quando cala il sole. L’iniziativa rientra nel grande censimento collettivo della biodiversità che coinvolge i parchi lombardi.

I dettagli del percorso e il ritrovo

L’appuntamento per tutti gli iscritti è fissato alle ore 20:30 presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, situato in via ai Ronchi 75 a Tradate. L’escursione avrà una durata di circa due ore e mezza, snodandosi lungo i sentieri dell’area protetta. Gli organizzatori ricordano che, pur essendo un’attività aperta a tutti, è fondamentale presentarsi muniti di una torcia elettrica per poter percorrere in sicurezza i tratti meno illuminati del bosco.

Consigli utili e modalità di partecipazione

Per godersi appieno l’esperienza, è consigliato l’utilizzo di abbigliamento sportivo e calzature adatte a un’escursione in ambiente boschivo. L’Ente Parco sottolinea che la partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative e di tutela dell’ambiente attraversato, l’iscrizione è obbligatoria. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i canali ufficiali indicati dall’organizzazione fino a esaurimento dei posti disponibili.