Ritorna a Cuvio la “maratona dalla musica classica“

Il via alla maratona, sarà per le ore 16 di sabato 16 maggio e come per tutti gli appuntamenti di Paesaggi Sonori, l’ingresso è libero e in caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro comunale, di fronte al parco

In attesa di rituffarsi nelle travolgenti serate estive che da metà giugno animeranno Cuvio e la valle, la Pro Loco di Cuvio scalda i motori. E propone un lungo pomeriggio di grande ed elegante musica classica.

Un warm-up decisamente impegnativo, anche se di supporto al penultimo appuntamento per la stagione 2025-26 di Paesaggi Sonori: è il progetto dell’associazione “Momenti musicali“, che, a Cuvio, prevede un evento con quasi 4 ore di maestose e raffinate esibizioni.

“Paesaggi Sonori” porta, così, di nuovo a Cuvio l’esperienza unica e coinvolgente della Maratona della musica classica. Capitanati dal maestro Adalberto Maria Riva al pianoforte, nonché direttore artistico della rassegna, sarà un team di altri sei musicisti che si esibirà sul palco dell’anfiteatro del parco Pancera, alternandosi in diverse formazioni da camera, dal duo al trio al quintetto. Protagonisti le opere artistiche di Schubert in apertura e chiusura, Mendelssohn, Ciaikovski, Sarasate e Paganini.

Questi capolavori del repertorio strumentale saranno affidati ad artisti di caratura internazionale come Klara Flieder, professore di violino al Mozarteum di Salisburgo, Simone Libralon, volto noto al pubblico e violinista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Christophe Pantillon, per anni primo violoncello dell’orchestra della VolksOper a Vienna, Andrea Grossi al contrabbasso, oltre alla giovane promessa varesina, Carolina Morazzoni, accompagnata da Gabriele Salemi.

Come tutte le maratone, anche questa prevede un momento per il rifornimento; nella pausa di metà concerto ci si potrà rifocillare con il lauto e copioso rinfresco offerto dalla Pro Loco di Cuvio. Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Gode del sostegno inoltre del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sostenitori privati, in collaborazione anche con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Il via alla maratona, sarà per le ore 16 di sabato 16 maggio e come per tutti gli appuntamenti di Paesaggi Sonori, l’ingresso è libero e in caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro comunale, di fronte al parco. È possibile sostenere il progetto Paesaggi Sonori facendo una donazione direttamente sul sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto al seguente link:https://www.fondazionevaresotto.it/funds/momenti-musicali-della-valcuvia/ (Importante! Il link vecchio non è più attivo).