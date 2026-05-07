A Varese lo spettacolo “Tutto Shakespeare minuto per minuto”

E se vi dicessimo che è possibile vedere… tutto Shakespeare in una sera? La rassegna Origins 2026, curata da M.Art.E Scuola dello Spettacolo, prosegue il suo cammino a Varese con un nuovo appuntamento dedicato alla grande drammaturgia riletta in chiave comica. Sabato 16 maggio, alle ore 20.30, la sede di via Cavour ospiterà lo spettacolo «Tutto Shakespeare minuto per minuto», una produzione firmata da Archè Teatro che promette di condensare l’opera del Bardo in un formato dinamico e accessibile.

Una sfida contro il tempo

La pièce, scritta e diretta da Andrea Cioffi, si pone un obiettivo tanto ambizioso quanto ironico: ripercorrere l’intero repertorio di William Shakespeare in soli 75 minuti. Si tratta di un viaggio teatrale che trasforma i grandi classici in un gioco di ritmo e velocità, dove le tragedie e le commedie più famose della storia vengono rielaborate attraverso un linguaggio contemporaneo.

Il cast in scena

Sul palco salirà un gruppo affiatato di interpreti composto da Mario Cangiano, Andrea Cioffi, Sara Guardascione, Davide Mazzella e Simone Mazzella. Gli attori daranno vita a un susseguirsi di gag e citazioni, costruendo una performance dichiaratamente sopra le righe che punta a coinvolgere spettatori di ogni età, dai più esperti conoscitori del teatro elisabettiano ai neofiti.

L’omaggio al Bardo

Nonostante il tono leggero e scanzonato, l’operazione di Archè Teatro rimane un sincero omaggio alla figura di Shakespeare. L’intento è quello di mostrare l’attualità dei suoi testi eliminando la distanza che a volte il pubblico percepisce nei confronti dei classici, inserendosi perfettamente nello spirito della rassegna Origins, che punta sulla qualità della proposta artistica unita alla capacità di intrattenere.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è fissato per le 20.30 presso la sede di M.Art.E a Varese. Per partecipare all’evento, che è aperto a tutti, è necessario effettuare la prenotazione obbligatoria tramite il portale ufficiale della scuola.

LINK PRENOTAZIONE: https://www.martevarese.it/origins/26/tutto-shakespeare-minuto-per-minuto-16-maggio-ore-2030/