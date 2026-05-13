Tempo Libero
“Shake dice sì… Shake dice no” spettacolo comico a Brenno Useria
Sabato 16 maggio alle ore 20:45 lo spettacolo teatrale per ragazzi e adulti portato in scena dalla Compagnia Ronzinante
Uno spettacolo comico ed esilarante che, in modo assolutamente unico, celebra l’opera del più grande drammaturgo di tutti i tempi: William Shakespeare.
Vi aspettiamo sabato 16 Maggio alle ore 20:45 all’Oratorio di Brenno Useria per uno spettacolo comico che vi farà schiantare dalle risate!
Andrà in scena lo spettacolo teatrale per ragazzi e adulti intitolato “”SHAKE DICE SI…SHAKE DICE NO”” portato in scena dalla Compagnia Ronzinante.
Questo spettacolo è una rivisitazione comica delle opere dell’immortale bardo William Shakespeare durante il quale gli attori interagiscono con il pubblico per tutta la durata della rappresentazione.
E’ necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:
– Sara: +39 347 00 92 589
– kaosteatro@gmail.com
Lo spettacolo si terrà al teatro dell’Oratorio di Brenno Useria in via Benefattori 5 (dietro la chiesa).