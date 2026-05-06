Porte aperte a “Villa Comerio”: festa e musica per abbracciare la città

Una comunità non è un’isola, ma un luogo vivo che respira insieme al suo territorio. Con questo spirito, la Comunità Alloggio Disabili (CSS) “Villa Comerio” di via Palestro 16 a Busto Arsizio si prepara a vivere un pomeriggio speciale. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 15:30, la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Codess aprirà i propri cancelli per un evento dedicato all’incontro e al divertimento.

Un luogo di risorse condivise

L’iniziativa nasce dalla volontà di abbattere le barriere e mostrare il valore sociale della struttura. «Ci teniamo a far vivere la Comunità come un luogo vivo e ricco di risorse da poter condividere con la cittadinanza», spiegano la coordinatrice della CSS Manuela Radin e la referente territoriale Anna Benetazzo. L’Open Day è pensato proprio come un ponte tra gli ospiti della villa e i residenti di Busto Arsizio, per conoscersi e stare insieme in allegria.

Musica, giochi e Swap Party

Il programma del pomeriggio è ricco e variegato. Uno dei momenti più attesi sarà l’esibizione musicale curata direttamente dai ragazzi e dalle ragazze della comunità, che mostreranno il frutto del loro impegno e della loro passione.

Per animare il giardino della villa ci saranno giochi e diverse attività ricreative, tra cui una proposta decisamente attuale: uno Swap Party. Si tratta di un’occasione di economia circolare e solidale dove i partecipanti potranno scambiare indumenti e accessori, dando nuova vita agli oggetti in un clima di festa.

Informazioni utili

L’accesso all’iniziativa è libero e aperto a tutti. Gli organizzatori ricordano che l’evento si svolgerà prevalentemente all’aperto: per questo motivo, in caso di forte maltempo, l’iniziativa verrà annullata. Un’occasione preziosa per scoprire una realtà fondamentale del welfare cittadino e passare un sabato pomeriggio all’insegna dell’inclusione.