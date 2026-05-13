“Fabula e Istante”, a Ferno l’ultimo appuntamento dei “Percorsi d’Arte”

Si chiuderà venerdì 15 maggio 2026 l’undicesima edizione di “Percorsi d’Arte”, il ciclo culturale promosso dall’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno insieme al Gruppo culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI e a ComunicArte.

L’ultimo appuntamento della rassegna, dal titolo “Fabula e Istante. Narrare con testi, narrare con immagini”, è in programma alle ore 21 nella sede della Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16 a Ferno.

Protagonista della serata sarà il Circolo Fotografico Bustese, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle diverse forme del racconto. Durante l’incontro, condotto da F. Nizzero e M. D’Alessandro, si alterneranno letture di testi e letture di immagini, in un dialogo tra parola scritta e fotografia capace di mettere in evidenza emozioni, suggestioni e punti di vista differenti.

L’iniziativa conclude il calendario 2025-2026 dei “Percorsi d’Arte”, che nel corso della stagione ha proposto incontri dedicati alla pittura, alla fotografia, all’architettura e alla musica contemporanea, coinvolgendo studiosi, artisti e appassionati del territorio