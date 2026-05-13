“Fabula e Istante”, a Ferno l’ultimo appuntamento dei “Percorsi d’Arte”
Venerdì 15 maggio alle 21 nella sede della Cooperativa San Martino una serata dedicata al racconto attraverso parole e immagini con il Circolo Fotografico Bustese
Si chiuderà venerdì 15 maggio 2026 l’undicesima edizione di “Percorsi d’Arte”, il ciclo culturale promosso dall’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno insieme al Gruppo culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI e a ComunicArte.
L’ultimo appuntamento della rassegna, dal titolo “Fabula e Istante. Narrare con testi, narrare con immagini”, è in programma alle ore 21 nella sede della Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16 a Ferno.
Protagonista della serata sarà il Circolo Fotografico Bustese, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle diverse forme del racconto. Durante l’incontro, condotto da F. Nizzero e M. D’Alessandro, si alterneranno letture di testi e letture di immagini, in un dialogo tra parola scritta e fotografia capace di mettere in evidenza emozioni, suggestioni e punti di vista differenti.
L’iniziativa conclude il calendario 2025-2026 dei “Percorsi d’Arte”, che nel corso della stagione ha proposto incontri dedicati alla pittura, alla fotografia, all’architettura e alla musica contemporanea, coinvolgendo studiosi, artisti e appassionati del territorio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.