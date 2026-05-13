Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Il video inviato da un lettore mostra l’auto sbandare, rischiare di investire un pedone e terminare la corsa contro la recinzione di un’abitazione. La segnalazione: "Qui le macchine passano troppo velocemente, servono interventi"
Un incidente si è verificato mercoledì 13 maggio, poco prima delle 8, in via René Vanetti a Varese. A segnalarlo alla redazione è stato un lettore che ha inviato anche un video dell’accaduto.
Nelle immagini si vede un’auto perdere il controllo mentre percorre la strada, sfiorare un pedone e finire poi contro il cancello e la recinzione di un’abitazione privata.
Nella segnalazione si sottolinea anche il problema della velocità lungo il tratto di strada: “Le macchine sfrecciano a velocità elevata. Da tempo chiediamo l’installazione di dossi, ma dal Comune nessuna risposta” scrive il lettore.
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