Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese

Un incidente si è verificato mercoledì 13 maggio, poco prima delle 8, in via René Vanetti a Varese. A segnalarlo alla redazione è stato un lettore che ha inviato anche un video dell’accaduto.

Nelle immagini si vede un’auto perdere il controllo mentre percorre la strada, sfiorare un pedone e finire poi contro il cancello e la recinzione di un’abitazione privata.

Nella segnalazione si sottolinea anche il problema della velocità lungo il tratto di strada: “Le macchine sfrecciano a velocità elevata. Da tempo chiediamo l’installazione di dossi, ma dal Comune nessuna risposta” scrive il lettore.