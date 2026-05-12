Musica da camera a Cuvio per Paesaggi Sonori

Arriva a conclusione la rassegna culturale Paesaggi Sonori 2025/2026 con un appuntamento speciale all’insegna della musica e della condivisione.

Sabato 16 maggio alle 16 presso il Parco Comunale di Cuvio, verrà presentato uno speciale pomeriggio di Musica da camera, con artisti di grande livello, provenienti anche dall’estero, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco di Cuvio che offrirà un rinfresco durante l’intervallo.

Ben sette musicisti si esibiranno nel parco di Cuvio alternandosi in diverse formazioni da camera, dal duo al trio al quintetto, nello spirito di condivisione che è ormai divenuto il tratto distintivo della maratona conclusiva. Sarà un pomeriggio all’insegna della grande musica con le melodie di Schubert in apertura e chiusura: la Sonata Arpeggione per Viola e pianoforte e il Quintetto per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte “La trota”, sul tema del Lied omonimo.

Questi capolavori del repertorio strumentale saranno affidati ad artisti di caratura internazionale come Klara Flieder, professore di violino al Mozarteum di Salisburgo, Simone Libralon, volto noto al pubblico della rassegna e violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Christophe Pantillon, per anni primo violoncello dell’orchestra della VolksOper a Vienna, Andrea Grossi al contrabbasso e Adalberto Maria Riva al pianoforte, direttore artistico della rassegna. Ad accompagnare i capolavori di Schubert ci saranno lo spettacolare e virtuosistico Trio Op 49 di Mendelssohn, impregnato di Romanticismo e alcuni duetti per violino e violoncello. Subito dopo l’intervallo, sarà la giovane promessa varesina Carolina Morazzoni, accompagnata al pianoforte da Gabriele Salemi, a fare bella mostra di sé con impegnative pagine violinistiche di Ciaikovski, Sarasate e Paganini.

Un viaggio, quello di Paesaggi Sonori, che in realtà non si conclude: ci saranno ancora due eventi nel mese di maggio: venerdì 22 con la lezione-concerto del maestro Adalberto Maria Riva a Maccagno alle 21 e sabato 23 con un evento dedicato ai grandi successi di Sanremo a Marchirolo alle ore17.

L’ingresso a tutti gli eventi di Paesaggi Sonori è libero e gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta per sostenere il progetto.

Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Gode del sostegno inoltre del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sostenitori privati, in collaborazione anche con l’Orchestra Sinfonica di Milano.