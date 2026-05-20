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Ritrovata la barca di Ernesto Giorgetti, è tornata nella darsena di Cazzago Brabbia

L'imbarcazione dello storico pescatore e scrittore è stata recuperata dopo che alcuni lettori l'avevano segnalata nel canneto a Bodio Lomnago

Barca Ernesto Giorgetti

Una mobilitazione fulminea che ha permesso di riportare a casa un pezzo di storia del nostro territorio. La barca di Ernesto Giorgetti, il pescatore professionista e scrittore di Cazzago Brabbia a cui sabato mattina era stato sottratto il natante, è  tornata nella sua darsena. Decisivo si è rivelato l’aiuto dei lettori che, subito dopo la diffusione della notizia del furto, si sono attivati monitorando le sponde del lago e facendo girare la fotografia dell’imbarcazione per favorirne il riconoscimento.

La svolta è arrivata grazie ad alcune segnalazioni precise da parte di cittadini che avevano notato e identificato lo scafo ormeggiato nel canneto a Bodio Lomnago. Non è noto se a muovere i fili del ricongiungimento sia stata proprio la segnalazione partita da Bodio o se l’attenzione mediatica abbia spinto gli autori del gesto a fare un passo indietro; l’unica certezza è che, poco dopo i primi avvistamenti tra la vegetazione, la barca è stata fisicamente riportata all’interno della darsena di Cazzago. 

Ladri al lago: rubata la barca di Ernesto Giorgetti, memoria storica di Cazzago Brabbia

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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