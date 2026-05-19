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Tremendo scontro in galleria tra Arcisate e Induno, muore motociclista

La statale 344 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo. La polizia locale invita gli automobilisti a evitare la zona e a percorrere itinerari alternativi

traffico

Un motociclista di 38 anni è deceduto in seguito all’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 maggio all’interno della galleria Madonna di San Bernardino, sulla statale 344 “Valganna”, nel tratto tra Arcisate e Induno Olona.

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Incidente in galleria a Induno Olona tra un auto e una moto 4 di 4
Incidente Galleria Induno
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Lo scontro, le cui dinamiche sono in corso di ricostruzione, ha coinvolto un’auto e una moto. L’allarme è scattato intorno alle 16.50: sul posto sono intervenuti l‘elisoccorso decollato da Bergamo, tre ambulanze (delle associazioni Sos Azzate, Croce Rossa di Luino e Croce Rossa di Varese) e l’automedica dell’Agenzia di Area Vasta Emergenza Urgenza di Varese, inviata in codice rosso, il livello di massima gravità.

L’uomo a bordo della moto sarebbe deceduto sul colpo.

Sul luogo dello schianto sono operativi anche i vigili del fuoco di Varese, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza all’interno della galleria, e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Generico 18 May 2026

Strada chiusa, traffico in tilt

La statale 344 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo. La polizia locale invita gli automobilisti a evitare la zona e a percorrere itinerari alternativi. Si registrano forti rallentamenti lungo la viabilità della zona, particolarmente trafficata nelle ore di rientro dal lavoro. Non è al momento chiaro quando la strada potrà essere riaperta alla circolazione.

Generico 18 May 2026

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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