Ancora grandine, strade imbiancate su Varesotto e Comasco

Tempesta di grandine nella serata di martedì. Tempo instabile, e dunque allerta meteo “gialla“ per la giornata di mercoledì.

Ancora grandine in provincia di Varese e questa volta le strade imbiancate hanno riguardato anche la vicina provincia di Como.

Ad essere colpita per prima, nella serata di martedì, è stata la zona del Medio Verbano con una fortissima grandinata che si è abbattuta sulle zone interne del Lago Maggiore col fenomeno di paesi, anche relativamente piccoli, dove in un quartiere c’era il sole e nell’altro la grandine fitta.

Fenomeni che si spiegano con l’ascesa veloce di gocce d’acqua che arrivano in quota scontrandosi con temperature molto basse, vi permangono, e poi scendono sotto forma di grandine.

Grandine che ha coperto tetti e strade di Cocquio Treevisago, Besozzo, Caravate, e diverse altre località. Questo intorno alle 20.30 di martedì. Ma grandine che poi si è “spostata“ anche sul Comasco dove ad essere colpita è stata Como città con pezzi di ghiaccio caduti della grandezza di palline da golf.

Oltre alla grandine si contano decine di interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di colate detritiche in diversi Comuni.

Fortunatamente, a dispetto di quanto potesse credersi e a differenza della settimana d’inizio mese, la breve ondata di burrasca non ha causato danni tali da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Un tempo dunque non ancora stabile: per la giornata di mercoledì la protezione civile regionale ha diramato una allerta gialla per rischio temporali che riguarderà la fascia pedemontana e anche il Varesotto.

Per la giornata del 10/06 sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale fin dalla notte e per gran parte della giornata, in esaurimento in serata. Nel dettaglio, sulla fascia alpina e prealpina le precipitazioni saranno diffuse tra notte e primo mattino, quando saranno più probabili fenomeni localmente insistenti e intensi; sui restanti settori possibili fenomeni isolati. Nel tardo pomeriggio-sera tra Pianura e fascia prealpina probabile attivazione di linee temporalesche in rapido transito da Ovest a Est, con ulteriore aumento della probabilità di fenomeni localmente intensi. Sui settori alpini e prealpini si segnalano possibili massimi locali di pioggia mediamente compresi tra 80-100 mm/12h e tra 60-80 mm/6h. Attesi venti prevalentemente deboli fino a metà pomeriggio, in rinforzo oltre i 700 metri circa su Alpi e Prealpi.

Per oggi, mercoledì, il Centro geofisico prealpino annuncia ciaeo parzialmente soleggiato ma con nuvolosità spesso estesa che potrà portare alcuni fenomeni temporaleschi già in mattinata sui rilievi, poi più diffusi anche sulla pianura da metà giornata. Giovedì nella notte rapido rasserenamento a partire dal Piemonte con leggero favonio sulle Prealpi. In giornata soleggiato con solo qualche velatura di nubi alte.