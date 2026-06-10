Casa in fiamme nella notte a Daverio
Il rogo è divampato intorno a mezzanotte all'interno di un'abitazione in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione
Una casa situata lungo via Cesare Battisti – la provinciale che conduce a Mornago – ha preso fuoco intorno alla mezzanotte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno.
Nell’abitazione interessata dalle fiamme si stavano svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone.
Nella notte sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con almeno tre mezzi per domare le fiamme.
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