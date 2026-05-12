Gemonio
Asparagi e fragole per tutti, a Gemonio si mangia in compagnia della Squadra Antincendio
Sabato 16 e domenica 17 maggio la 40a edizione della popolare festa organizzata al centro polivalente di via Curti. Invariata la formula, previsto anche l’asporto
Una delle feste più longeve della zona festeggia la 40a edizione della sua storia. Si tratta della “Sagra dell’asparago e della fragola” organizzata da sempre dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, per la quale l’evento serve come raccolta fondi per finanziare le attività e la manutenzione dei mezzi necessari per gli interventi a tutela del territorio.
La formula (di successo) è invariata e prevede soprattutto piatti della tradizione (a partire dal risotto con gli asparagi e da quello con le fragole) preparati dai cucinieri dell’Antincendio nella struttura del Parco Polivalente di via Curti a Gemonio. La sagra sarà organizzata nel prossimo fine settimana del 16 e 17 maggio e si terrà anche in caso di maltempo, grazie al salone permanente e alla tensostruttura montata per l’occasione.
Il programma prevede l’apertura dei cancelli sabato sera con la cena disponibile a partire dalle 19,30; domenica sono previsti sia il pranzo (dalle 12) sia la cena (dalle 19,30). Accanto al banco gastronomico funzionerà un servizio bar per tutta la durata della manifestazione. È previsto anche l’asporto, mentre asparagi e fragole saranno a disposizione anche per la vendita. Per informazioni è attivo il numero di telefono 339.7303124; l’email di contatto è antincediogemonio@gmail.com mentre è attiva anche la pagina Facebook della SVAG (QUI).