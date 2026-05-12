Asparagi e fragole per tutti, a Gemonio si mangia in compagnia della Squadra Antincendio

Una delle feste più longeve della zona festeggia la 40a edizione della sua storia. Si tratta della “Sagra dell’asparago e della fragola” organizzata da sempre dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, per la quale l’evento serve come raccolta fondi per finanziare le attività e la manutenzione dei mezzi necessari per gli interventi a tutela del territorio.

La formula (di successo) è invariata e prevede soprattutto piatti della tradizione (a partire dal risotto con gli asparagi e da quello con le fragole) preparati dai cucinieri dell’Antincendio nella struttura del Parco Polivalente di via Curti a Gemonio. La sagra sarà organizzata nel prossimo fine settimana del 16 e 17 maggio e si terrà anche in caso di maltempo, grazie al salone permanente e alla tensostruttura montata per l’occasione.

Il programma prevede l’apertura dei cancelli sabato sera con la cena disponibile a partire dalle 19,30; domenica sono previsti sia il pranzo (dalle 12) sia la cena (dalle 19,30). Accanto al banco gastronomico funzionerà un servizio bar per tutta la durata della manifestazione. È previsto anche l’asporto, mentre asparagi e fragole saranno a disposizione anche per la vendita. Per informazioni è attivo il numero di telefono 339.7303124; l’email di contatto è antincediogemonio@gmail.com mentre è attiva anche la pagina Facebook della SVAG (QUI).