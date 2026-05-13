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Tempo libero

Mulini storici aperti a Cunardo e Ghirla per le Giornate Europee dei Mulini

Sabato 16 e domenica 17 maggio il Molino Rigamonti e il Maglio di Ghirla ospitano visite guidate, laboratori, degustazioni, mostre e attività per famiglie dedicate alla tradizione molitoria del territorio. Il programma

Il Maglio di Ghirla - foto di Marzia Malesani

Il Molino Rigamonti di Cunardo e il Maglio di Ghirla aprono le porte al pubblico in occasione delle “Giornate Europee dei Mulini”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei mulini storici e delle antiche attività artigianali legate all’acqua.

L’evento, organizzato in collaborazione con diverse realtà associative e istituzionali del territorio, si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio con un ricco programma di appuntamenti pensati per adulti, famiglie e appassionati di storia locale.

La manifestazione prenderà il via sabato 16 maggio con le visite libere al Maglio e al Molino Rigamonti, in programma dalle 15 alle 18.

Il programma entrerà nel vivo domenica 17 maggio. Al Molino Rigamonti, dalle 9 alle 10, sarà possibile assistere al “Risveglio Yoga nel prato del Molino con Marie”, un momento dedicato al benessere e al contatto con la natura. Dalle 10 alle 12 spazio alle visite guidate del mulino, mentre dalle 10 alle 17.30 il Maglio ospiterà la mostra temporanea dedicata all’“Arte della Valle a cura del Comune di Valganna”.

Sempre domenica, alle 12, il mulino farà da cornice a uno show cooking dedicato alla pasta fresca con farine tradizionali. La dimostrazione sarà curata dagli chef della “Slow Food Varese”, con degustazione finale e possibilità di partecipazione su prenotazione.

Nel pomeriggio proseguiranno le visite guidate al Molino Rigamonti, dalle 14 alle 17, con approfondimenti sulla riscoperta dell’antica arte molitoria e del territorio. Alle 14.30, alla Badia di Ganna, è in programma il ritrovo per l’uscita “Le ruote girano”, un percorso alla scoperta della Via Francisca del Lucomagno fino al Molino Rigamonti

Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli: alle 15, sempre al Molino Rigamonti, si terrà un laboratorio creativo e sensoriale per bambini, curato dall’educatrice Manuela Miris.

La giornata si concluderà con due appuntamenti finali: alle 16 la premiazione del concorso di disegno “Rappresenta la tua valle”, dedicato agli alunni della Valganna, e alle 18 una degustazione di polenta e dintorni a cura della Pro Loco Valganna.

Per tutta la durata della manifestazione il negozio del Molino Rigamonti resterà aperto con orario continuato. Per informazioni e prenotazioni per degustazione è possibile contattare il numero 0332 716101 oppure scrivere all’indirizzo e-mail euromentemulini@gmail.com

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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