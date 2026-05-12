Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la “Distinguished Gentleman’s Ride”
Domenica 17 maggio motociclisti in abiti eleganti sfileranno tra Angera e Somma Lombardo per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e la salute mentale
Motori, eleganza e solidarietà si incontrano ancora una volta sulle strade del Varesotto con la “Distinguished Gentleman’s Ride 2026”, l’evento motociclistico internazionale dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile e alla raccolta fondi per la ricerca sul tumore alla prostata e il benessere mentale degli uomini.
L’appuntamento varesino è in programma domenica 17 maggio con partenza dal lungolago di Angera e arrivo a Volandia, a Somma Lombardo.
Da Angera a Volandia in stile gentleman
La manifestazione coinvolgerà motociclisti provenienti da tutto il territorio che sfileranno in sella a moto classiche e dallo stile vintage, indossando abiti eleganti secondo lo spirito dell’iniziativa nata a livello mondiale.
Il ritrovo e il check-in sono previsti sul lungolago di Angera, in piazza Garibaldi, dalle 12 alle 15.45. La partenza ufficiale è fissata alle 16.
L’arrivo dei partecipanti è previsto alle 17.30 a Volandia, il Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo, dove la giornata proseguirà con momenti conviviali, musica e intrattenimento.
Solidarietà e sensibilizzazione
La Distinguished Gentleman’s Ride sostiene campagne dedicate alla prevenzione del tumore alla prostata e alla salute mentale maschile, temi al centro dell’iniziativa internazionale.
L’edizione varesina è patrocinata dalla Camera di Commercio di Varese e dal Comune di Angera e vede il coinvolgimento di numerosi sponsor e partner del territorio.
Festa finale a Volandia
Dalle 18 alle 22 gli spazi di Volandia ospiteranno la festa conclusiva con dj set, food & beverage e altre iniziative dedicate ai partecipanti e al pubblico. Le iscrizioni sono aperte attraverso il sito ufficiale della manifestazione.
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