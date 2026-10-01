Agrivarese ad Angera triplica: convegni sulla montagna, pedalata gravel e Museo Diffuso

Domenica 11 ottobre Angera ospiterà una nuova edizione di Agrivarese, un appuntamento che unisce la valorizzazione del territorio rurale, l’attività sportiva all’aria aperta e la riscoperta del patrimonio culturale locale. Sul lungolago cittadino andrà in scena un ricco programma di iniziative pensate per residenti e visitatori, capaci di mettere in rete le eccellenze enogastronomiche, il dibattito sulle aree montane e le bellezze storiche e paesaggistiche del Lago Maggiore e dei suoi dintorni.

Il convegno sulle sfide e le risorse della montagna

Tra le novità principali dell’edizione di quest’anno spicca il convegno istituzionale allestito nella cornice rurale del lungolago, organizzato dalla Provincia di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese. L’incontro, intitolato “La montagna di mezzo: tra fragilità e risorsa. Dal lavoro di ieri alle sfide di domani”, prenderà il via alle 10:45 con i saluti istituzionali. Si proseguirà con un dibattito articolato a più voci: dalle 11:00 si affronterà il tema dell’economia rurale, dei boschi e della zootecnia, mentre alle 11:30 il confronto si sposterà sulle criticità legate ai cambiamenti climatici, allo spopolamento e all’abbandono delle attività agricole.

Alle 12:00 spazio agli interventi delle associazioni di categoria – Coldiretti, Confagricoltura e Cia Alta Lombardia – insieme all’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, prima delle conclusioni previste per le 12:30. Al tavolo dei relatori si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, docenti delle Università di Trento e dell’Insubria, agronomi e veterinari. L’obiettivo è delineare strategie concrete per recuperare le tradizioni locali, promuovere l’innovazione e creare condizioni favorevoli a trattenere ed attrarre i giovani nelle zone montane.

Ciclismo e sapori a chilometro zero con la pedalata Gravel

Accanto all’approfondimento politico ed economico, Agrivarese darà grande risalto allo sport outdoor grazie all’evento ciclistico organizzato da Fondazione Varese Welcome all’interno del progetto #Varesedoyoubike?. La pedalata gravel partirà alle 9:30 dal Palazzo Comunale di Angera (con ritrovo fissato per le 9:00).

Il percorso guidato permetterà ai partecipanti di attraversare scorci di notevole pregio ambientale, toccando l’Oasi Bruschera, il Lago di Comabbio e il Lago di Varese, per poi fare ritorno verso i punti panoramici affacciati sul Lago Maggiore. Al rientro, previsto a partire dalle 12:30, tutti gli atleti potranno rifocillarsi con un ristoro dedicato alle tipicità gastronomiche locali a chilometro zero, tra cui spiccano la Formaggella del Luinese e i salumi del territorio. Le iscrizioni, a numero chiuso e dal costo di 15 euro, si chiuderanno l’8 ottobre e sono effettuarli unicamente online sul sito ufficiale della manifestazione.

Passeggiate guidate alla scoperta del Museo Diffuso

A completare la giornata ad Angera saranno i percorsi culturali gratuiti dell’iniziativa “Angera svela la sua storia: passeggiata guidata nel Museo Diffuso”. Con tre orari di partenza previsti alle 11:00, alle 14:00 e alle 17:00 dal desk di Varese #DoYouLake nell’area istituzionale, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei tesori del centro cittadino.

Le visite saranno curate dai Varese Tourist Angels, gli studenti dell’IIS Edith Stein di Gavirate, affiancati da una guida turistica abilitata. L’itinerario a piedi permetterà di ammirare da vicino capolavori moderni ed edifci storici: tra le tappe figurano l’opera murale “Il Fanciullo di Angera” realizzata da Ravo Mattoni, la tardo-medievale Casa Forni, la Casa del Capitano e il Santuario della Madonna della Riva situato sul lungolago.