Colpo in villa a Cunardo nella notte, ferito alla testa un 17enne
Il fatto avvenuto domenica sera in una residenza alle porte del paese. In azione un commando di più persone
L’ingresso rapido nella casa, una grande residenza alle porte del paese, servendosi di oggetti da scasso. Un commando entrato in azione formato da più persone che non si è fermato neppure di fronte a un ragazzo giovanissimo e a due adulti presenti in quel momento in casa.
È successo domenica scorsa, nella tarda serata, a Cunardo, in una proprietà con giardino nella zona d’ingresso del paese, all’incrocio delle strade che portano in centro dalla Valcuvia.
Ad avere la peggio è stato un diciassettenne colpito alla testa, che ha riportato una ferita lacero-contusa curata dai sanitari.
I militari, arrivati con le pattuglie disponibili in quel momento attive sul circuito, cercano tre, forse quattro persone che sono riuscite a far perdere le proprie tracce dopo aver arraffato il bottino, fatto di monili e preziosi.
Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Luino.
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