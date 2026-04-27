Sportello e incontri gratuiti a Cunardo e Marchirolo con il progetto ME-TE

Parte a maggio un nuovo percorso dedicato ai genitori a Cunardo e Marchirolo. L’iniziativa è del progetto ME‑TE – Centro per la famiglia in evoluzione, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con il Consultorio Familiare delle Valli di Cadegliano Viconago.

Tre incontri (di cui il primo replicato due volte a Marchirolo e a Cunardo, per facilitare la partecipazione), tutti gratuiti, pensati per offrire alle mamme e ai papà occasioni di ascolto, strumenti concreti e momenti di confronto sul delicato tema della genitorialità.

Il progetto – finanziato dal Fondo per le politiche della Famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso Regione Lombardia e in collaborazione con ATS Insubria – nasce per accompagnare le famiglie lungo tutto il ciclo di vita, dai primi anni di vita dei figli fino all’età adulta.

L’obiettivo è quello di creare una rete di sostegno vicina alle persone, capace di prevenire il disagio e promuovere il benessere familiare.

Incontri per genitori: uno spazio di confronto e crescita

Il percorso si articolerà in tre serate guidate da due psicologhe e psicoterapeute. Saranno momenti per fermarsi, respirare e condividere esperienze, affrontando insieme i piccoli e grandi dubbi che accompagnano ogni fase della crescita dei figli.

Gli incontri offriranno spunti per riconoscere quei campanelli d’allarme che talvolta preoccupano mamme e papà e, soprattutto, per trasformare il confronto tra genitori in una vera risorsa.

Il primo appuntamento si terrà in due serate “gemelle” — una a Cunardo e una a Marchirolo — per facilitare la partecipazione di tutti.

I successivi vedranno i due gruppi riunirsi, creando un’occasione di incontro tra genitori di comunità diverse ma accomunate dalle stesse sfide.

Calendario degli incontri

1° 6 maggio 2026 20:00 – 21:30 Scuola Media di Marchirolo

1° (replica) 13 maggio 2026 20:00 – 21:30 Scuola Media di Cunardo

2° 20 maggio 2026 20:00 – 21:30 Scuola Media di Cunardo

3° 27 maggio 2026 20:00 – 21:30 Scuola Media di Marchirolo

Gli incontri sono totalmente gratuiti e aperti anche a genitori i cui figli frequentano altri istituti comprensivi.

Uno sportello di ascolto per le famiglie

Accanto agli incontri, è attivo a Cunardo un sportello di accoglienza e orientamento, in collaborazione con il Comune, aperto a genitori e ragazzi che desiderano un momento di ascolto o che vivono fatiche educative e relazionali.

Lo sportello, a cadenza mensile, rappresenta un punto di riferimento semplice e accessibile per chi ha bisogno di un confronto, un consiglio o indicazioni sui servizi disponibili sul territorio.

L’accesso è libero e gratuito, sia negli orari di apertura sia su appuntamento.

Come spiegano i promotori del progetto «ME‑TE non è solo un servizio, ma un luogo di sensibilizzazione e promozione del benessere. Vogliamo che nessuna famiglia si senta sola nell’affrontare i cambiamenti e le sfide dell’educazione».

Informazioni utili

Le sedi:

Scuola Media di Marchirolo – Via E. Scolari, 1

Istituto Comprensivo di Cunardo – Via Vaccarossi, 1

Per informazioni o iscrizioni scrivere a consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com oppure telefonare allo 0332 1892393.