Passo dopo passo per la prevenzione: a Cunardo torna la “Camminata LILT“

Unire la passione per la natura, il piacere di stare insieme e l’impegno concreto per la salute: con questo spirito si terrà domenica 20 settembre 2026 la 2ª Camminata LILT, una passeggiata non competitiva di circa 5 chilometri che si snoderà lungo la pista ciclopedonale e i sentieri immersi nei boschi di Cunardo.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Provinciale di Varese della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sotto lo slogan “Aiutaci ad aiutare: prevenire è vivere”, si propone di raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica svolte sul territorio.

Il programma della giornata

Il punto di riferimento per l’intera manifestazione sarà la Baita del Fondista a Cunardo:

Ore 09:00: Apertura registrazioni e ultime iscrizioni.

Ore 10:00: Partenza ufficiale della camminata.

Ore 12:00: Apertura dello Stand Gastronomico aperto a tutti, a cura del Gruppo “I Tencitt”.

Ore 14:00: Pomeriggio in allegria con momenti di condivisione e intrattenimento.

Iscrizioni e dettagli utili

La quota di partecipazione è fissata a:

€ 15,00 per gli adulti

€ 10,00 per i bambini sotto i 12 anni

La quota include per tutti i partecipanti un buono pasto (primo + acqua) e un gadget ufficiale LILT.

Le iscrizioni possono essere effettuate in anticipo presso il negozio “Non Solo Borse” in via Varesina 1 a Cunardo, oppure direttamente la mattina dell’evento prima della partenza.

Consigli pratici: Si raccomanda ai partecipanti l’uso di abbigliamento e scarpe adatti alla camminata. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. Per chi arriva in auto, è disponibile un ampio parcheggio presso il Campo Sportivo di via Rossini 4.

L’evento è organizzato dalla LILT Varese e Valcuvia, in collaborazione con la Filodrammatica “I Tencitt”, con il patrocinio del Comune di Cunardo e il supporto dello Sci Club Cunardo, dell’Associazione “I Sub di Sole” e dell’AVIS.

(foto archivio)