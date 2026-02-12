Il perfezionista varesino delle piste olimpiche che ha conquistato il web
Si tratta di Luca Speroni, ex campione italiano di sci di fondo e sciatore dello Sci Club Cunardo, ritratto nell'account Olympics instagram mentre con pazienza traccia sulla rampa di salto le linee perfette che guidano gli sciatori verso il volo
Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle olimpiadi, centinaia di persone lavorano nell’ombra per renderle possibili: per esempio, tracciando con precisione tante righe blu sulle piste olimpiche per definirne il tracciato.
Per mostrare parte di questo certosino e fondamentale lavoro, è stato pubblicato tra gli altri un video – sugli account Instagram di Olympics e Milano Cortina 2026 – che ha fatto il giro del mondo, collezionando oltre 140mila like solo sul profilo olimpico ufficiale. E protagonista è un varesino: si tratta infatti di Luca Speroni, ex campione italiano di sci di fondo e sciatore dello Sci Club Cunardo, ritratto mentre con pazienza traccia sulla rampa di salto le linee perfette che guidano gli sciatori verso il volo.
“I’m colouring” spiega Luca a chi sta realizzando il reel virale che ha raccolto quasi 500 commenti, molti dei quali lodano il sorriso perenne stampato sul volto del volontario varesino, malgrado l’inevitabile fatica. Un meritato “momento di gloria” social per lo sportivo varesino.
