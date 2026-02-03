Varese News

Varese Laghi

Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese

Traffico difficile intorno al capoluogo: auto incolonnate da e verso la A8. Rallentamenti nelle statali delle Valli, in particolare in Valganna

Generico 02 Feb 2026

Neve sui rilievi ma anche nei fondovalle e fino in pianura, Il Varesotto si è svegliato sotto una nevicata a tratti anche intensa che non dovrebbe durare ma che ha causato a partire dalle 7 di martedì sei problemi alla viabilità.

In particolare dalla Polizia stradale del capoluogo segnalano criticità sulla strada provinciale 17, quella che dalla rotatoria di Capolago porta verso l’imbocco dell’autostrada e della “tangenzialina” pedemontana: auto incolonnate e traffico a rilento.

Si segnalano forti rallentamenti in A8 in direzione Varese proprio all’imbocco della viabilità ordinaria fra l’Autolaghi e Gasparotto.

Generico 02 Feb 2026

Traffico rallentato sempre in A8 anche tra Gallarate e Varese con code in uscita a Busto Arsizio e Saronno.

A complicare le cose anche un incidente stradale avvenuto a Daverio sulla Provinciale.

Per quanto riguarda le strade interne, rallentamenti sulla strada statale della Valganna (ss233, nella foto, la rotatoria di ganna nello screenshot realizzato grazie alla webcam del Centro geofisico prealpino), la sp3 fra Manate e Cantello e nelle valli lettori segnalano forte nevicata in atto a Saltrio, Marchirolo e Cunardo.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Foto

Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese 2 di 2

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.