Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese

Neve sui rilievi ma anche nei fondovalle e fino in pianura, Il Varesotto si è svegliato sotto una nevicata a tratti anche intensa che non dovrebbe durare ma che ha causato a partire dalle 7 di martedì sei problemi alla viabilità.

In particolare dalla Polizia stradale del capoluogo segnalano criticità sulla strada provinciale 17, quella che dalla rotatoria di Capolago porta verso l’imbocco dell’autostrada e della “tangenzialina” pedemontana: auto incolonnate e traffico a rilento.

Si segnalano forti rallentamenti in A8 in direzione Varese proprio all’imbocco della viabilità ordinaria fra l’Autolaghi e Gasparotto.

Traffico rallentato sempre in A8 anche tra Gallarate e Varese con code in uscita a Busto Arsizio e Saronno.

A complicare le cose anche un incidente stradale avvenuto a Daverio sulla Provinciale.

Per quanto riguarda le strade interne, rallentamenti sulla strada statale della Valganna (ss233, nella foto, la rotatoria di ganna nello screenshot realizzato grazie alla webcam del Centro geofisico prealpino), la sp3 fra Manate e Cantello e nelle valli lettori segnalano forte nevicata in atto a Saltrio, Marchirolo e Cunardo.