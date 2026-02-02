Varese News

Bambini

Kitai è un nuovo progetto per contrastare il disagio degli adolescenti

Kitai promuove il benessere psicologico dei ragazzi con attività individuali e in piccolo gruppo a partire degli Hub di Comunità in provincia di Varese

Adolescenti

Kitai in giapponese significa speranza e con questo spirito si chiama Kitai il nuovo progetto quadrienaale dedicato al benessere psicologico degli adolescenti della provincia di Varese.
Interventi di interventi di prevenzione, presa in carico e sensibilizzazione sono le azioni previste dal progetto, che  è stato selezionato e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

A promuovere e gestire l’iniziativa sono le cooperative sociali L’Aquilone, Eureka, Lotta contro l’Emarginazione e Totem che insieme si sono date l’obbiettivo di “costruire una rete territoriale stabile e accogliente per supportare i ragazzi e le loro famiglie, intercettare situazioni di disagio (reale o potenziale) e valorizzare le risorse delle giovani generazioni”.

Strategie di intervento: il modello comunitario

Kitai – in giapponese  期待 – significa “aspettativa positiva” o “speranza” ed è il nome e insieme l’orizzonte che guida la realizzazione del progetto:  guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente.

A caratterizzare il progetto sarà anche il modello di intervento comunitario, integrato e sistemico, che metterà in rete il lavoro delle diverse equipe multidisciplinari attive sul territorio, confermerà le importanti connessioni attive con i servizi locali – come le neuropsichiatrie e gli istituti scolastici – e ne aprirà di nuove, lavorando in concerto con altri enti e professionisti che intervengono nella vita e nell’educazione dei ragazzi, come associazioni e realtà sportive.

Gli Hub di Comunità: spazi per crescere insieme

Il cuore pulsante di Kitai sono i quattro Hub di Comunità, attivi a Vergiate, Cunardo, Besozzo e Luino.
Pensati come luoghi aperti e non predeterminati, gli Hub vogliono dare ad adolescenti, genitori, insegnanti e operatori l’occasione di incontrarsi, confrontarsi e costruire percorsi di benessere.

Ogni Hub è gestito da un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, educatori e pedagogisti, che lavorano in rete con scuole, enti e servizi del territorio. Negli hub vengono proposti percorsi psicologici di ascolto, orientamento e sostegno atteaverso attività in piccolo gruppo, laboratori espressivi e creativi, incontri e gruppi per genitori e insegnanti e azioni di prevenzione e formazione comunitaria.

Rete e Prossimità, le due parole chiave di Kitai

Negli ultimi anni, il disagio adolescenziale è cresciuto in modo significativo, anche a causa dell’isolamento sociale e delle difficoltà post-pandemia. Kitai nasce per rispondere a questo bisogno con un approccio di prossimità, capace di unire competenze professionali e presenza sul territorio.

“Kitai è una scommessa di comunità – dicono dalla cabina di regia del progetto – perché lo stato di salute dei giovani ci riguarda tutti: adulti, famiglie, scuole e comunità. E lavorare per il loro benessere significa investire nel futuro del nostro territorio”.

Per informazioni: silvia.levati@laquilonescs.it

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.