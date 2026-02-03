Varese News

Scontro tra tre auto sulla provinciale a Daverio, traffico in tilt

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la SP17. Una delle vetture è finita contro un muretto a lato della carreggiata: non si registrano feriti

Incidente Daverio

Il risveglio sotto la neve ha presentato il conto alla viabilità provinciale fin dalle prime ore del mattino. Erano circa le 7 quando, lungo la strada provinciale 17 in direzione di Azzate, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autovetture. La dinamica sembra essere stata influenzata dal fondo stradale reso viscido dal nevischio che sta cadendo sul Varesotto.

In base alle prime ricostruzioni, l’impatto è stato piuttosto brusco, tanto che una delle tre vetture coinvolte è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa contro un muretto che delimita la carreggiata. Non si registrano feriti, o comunque nessuno degli occupanti avrebbe riportato conseguenze fisiche tali da richiedere un intervento d’urgenza.

Incidente Daverio

Le ripercussioni più pesanti si sono invece registrate sul fronte della circolazione. L’incidente è avvenuto in un orario estremamente critico, coincidente con il picco del flusso di automobilisti che si muovono verso i centri principali e l’imbocco dell’autostrada. La presenza dei mezzi incidentati lungo la provinciale ha causato rallentamenti e code.

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
