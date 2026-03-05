Dall’Ultima Cena alla Passione: la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa si prepara alla Pasqua
Due appuntamenti, giovedì 26 marzo e domenica 29 marzo, coinvolgeranno i comuni di Inarzo e Daverio, e porteranno in scena i momenti più intensi della cristianità con il coinvolgimento delle sei parrocchie del territorio
S’inizia a respirare un’atmosfera di attesa in Valbossa, dove la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa si appresta a vivere i momenti centrali del cammino verso la Pasqua. Attraverso il coinvolgimento delle parrocchie di Daverio, Galliate Lombardo, Crosio della Valle, Bodio Lomnago, Inarzo e Cazzago Brabbia, la comunità ha scelto di affidare alla suggestione delle sacre rappresentazioni il racconto degli ultimi giorni di vita di Gesù, offrendo ai fedeli e ai visitatori un’occasione di riflessione collettiva che unisce spiritualità e tradizione popolare.
Il primo appuntamento in calendario è fissato per la serata di giovedì 26 marzo a Inarzo, dove a partire dalle ore 20,30 andrà in scena la rievocazione dell’Ultima Cena. L’oratorio in piazza Concilio Ecumenico 1, farà da cornice al momento dell’istituzione dell’Eucaristia. Gli organizzatori hanno previsto anche un piano alternativo in caso di maltempo: qualora la pioggia dovesse impedire lo svolgimento della manifestazione, l’evento verrà rinviato alla sera successiva, venerdì 27 marzo, sempre alle 20,30 in chiesa.
Il cammino proseguirà poi nel pomeriggio di domenica 29 marzo a Daverio, con la rappresentazione della Passione di Cristo. L’appuntamento è per le ore 15,00 presso l’Oratorio di piazza San Pietro 1, dove verranno ripercorse le tappe della Via Crucis in un allestimento che promette grande impatto emotivo.
Entrambi gli eventi godono del patrocinio dei Comuni di Inarzo e Daverio.
Questi momenti rappresentano molto più di una semplice recitazione; sono il frutto di un lavoro corale che vede impegnati volontari, figuranti e fedeli di sei diverse parrocchie, uniti nello sforzo di rendere tangibile e vicina la storia che ha dato origine alla festività pasquale.
