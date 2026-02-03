Primi fiocchi all’alba: la neve imbianca Varese e provincia

Il risveglio di Varese e del suo circondario ha avuto oggi il colore candido della neve che, puntuale rispetto alle previsioni della vigilia, ha iniziato a scendere intorno alle 6.30 di questa mattina, 3 febbraio. Come annunciato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino, il fronte perturbato ha raggiunto le Prealpi portando precipitazioni nevose che hanno toccato anche le quote collinari e le zone di pianura della provincia, sebbene la distribuzione dei fiocchi risulti al momento irregolare.

La nevicata si sta manifestando a macchia di leopardo, con zone del territorio già velate da un sottile strato bianco e altre dove la precipitazione risulta più debole o mista a pioggia. Le temperature prossime allo zero hanno favorito l’attecchimento della neve soprattutto nelle aree più elevate e riparate, mentre lungo le principali arterie stradali la situazione è ancora sotto controllo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, l’instabilità dovrebbe caratterizzare buona parte della mattinata, migliorando poi nel corso della giornata, almeno in pianura.