Primi fiocchi all’alba: la neve imbianca Varese e provincia
Il Centro Geofisico Prealpino aveva previsto l'arrivo della perturbazione che dalle 6.30 di questa mattina, 3 febbraio, ha iniziato a depositare i primi fiocchi anche a quote basse, interessando il territorio "a macchia di leopardo"
Il risveglio di Varese e del suo circondario ha avuto oggi il colore candido della neve che, puntuale rispetto alle previsioni della vigilia, ha iniziato a scendere intorno alle 6.30 di questa mattina, 3 febbraio. Come annunciato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino, il fronte perturbato ha raggiunto le Prealpi portando precipitazioni nevose che hanno toccato anche le quote collinari e le zone di pianura della provincia, sebbene la distribuzione dei fiocchi risulti al momento irregolare.
La nevicata si sta manifestando a macchia di leopardo, con zone del territorio già velate da un sottile strato bianco e altre dove la precipitazione risulta più debole o mista a pioggia. Le temperature prossime allo zero hanno favorito l’attecchimento della neve soprattutto nelle aree più elevate e riparate, mentre lungo le principali arterie stradali la situazione è ancora sotto controllo.
Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, l’instabilità dovrebbe caratterizzare buona parte della mattinata, migliorando poi nel corso della giornata, almeno in pianura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.