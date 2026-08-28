Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Grandine tra Parabiago e Canegrate, chicchi enormi e forti raffiche di vento

Pioggia intensa e chicchi di grandine di dimensioni notevoli hanno accompagnato il passaggio della perturbazione. Situazione sotto controllo nel Varesotto

Generico 24 Aug 2026

Un forte temporale ha interessato nelle prime ore di venerdì 28 agosto diverse zone tra la Brianza, il Milanese e l’Altomilanese. Grandine di dimensioni eccezionali è stata segnalata soprattutto tra Parabiago e Canegrate. Più tranquilla la situazione nel Varesotto.

Sui social sono comparse numerose fotografie dei chicchi caduti durante il temporale: in alcuni casi le dimensioni appaiono paragonabili a quelle del palmo di una mano. Alle precipitazioni si sono aggiunte raffiche di vento particolarmente intense. (foto facebook)

La fase più violenta del maltempo ha riguardato soprattutto la parte occidentale dell’area metropolitana milanese. Tra Parabiago e Canegrate sono state segnalate precipitazioni molto intense e grandinate improvvise, con chicchi di notevoli dimensioni.

Nel Varesotto, invece,  si sono registrati pioggia e temporali senza particolari conseguenze. Al momento non risultano danni o situazioni di particolare disagio legate al maltempo e non vengono segnalati interventi dei vigili del fuoco.

Situazione da monitorare invece a Milano, dove la parte più intensa della perturbazione è prevista nel corso del pomeriggio di venerdì. Il Comune ha disposto per tutta la giornata del 28 agosto la chiusura dei parchi cittadini e dei centri balneari, in considerazione delle condizioni meteorologiche previste. Nel video di Roberto Viganò la grandinata a Caronno Pertusella

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.