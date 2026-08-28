Grandine tra Parabiago e Canegrate, chicchi enormi e forti raffiche di vento

Un forte temporale ha interessato nelle prime ore di venerdì 28 agosto diverse zone tra la Brianza, il Milanese e l’Altomilanese. Grandine di dimensioni eccezionali è stata segnalata soprattutto tra Parabiago e Canegrate. Più tranquilla la situazione nel Varesotto.

Sui social sono comparse numerose fotografie dei chicchi caduti durante il temporale: in alcuni casi le dimensioni appaiono paragonabili a quelle del palmo di una mano. Alle precipitazioni si sono aggiunte raffiche di vento particolarmente intense. (foto facebook)

La fase più violenta del maltempo ha riguardato soprattutto la parte occidentale dell’area metropolitana milanese. Tra Parabiago e Canegrate sono state segnalate precipitazioni molto intense e grandinate improvvise, con chicchi di notevoli dimensioni.

Nel Varesotto, invece, si sono registrati pioggia e temporali senza particolari conseguenze. Al momento non risultano danni o situazioni di particolare disagio legate al maltempo e non vengono segnalati interventi dei vigili del fuoco.

Situazione da monitorare invece a Milano, dove la parte più intensa della perturbazione è prevista nel corso del pomeriggio di venerdì. Il Comune ha disposto per tutta la giornata del 28 agosto la chiusura dei parchi cittadini e dei centri balneari, in considerazione delle condizioni meteorologiche previste. Nel video di Roberto Viganò la grandinata a Caronno Pertusella