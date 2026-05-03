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Bicipace 2026, pedalata per la pace con arrivo a Villa Annoni

Domenica 17 maggio torna la Bicipace: percorso tra ambiente e solidarietà con arrivo a Cuggiono. Raccolta fondi per progetti sociali e messaggi contro guerra e riarmo

Generico 27 Apr 2026

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più partecipati tra ambiente, pace e solidarietà: la Bicipace, giunta alla 42ª edizione, è in programma domenica 17 maggio con una novità importante.

Il punto di arrivo sarà infatti la suggestiva Villa Annoni di Cuggiono, storica dimora di fine Settecento immersa in un parco di 23 ettari, che farà da cornice all’evento conclusivo della giornata.

Come da tradizione, la manifestazione unirà sport e riflessione. Accanto alla pedalata collettiva, infatti, l’iniziativa invita a interrogarsi sul contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, rilanciando un messaggio chiaro: no alla logica delle armi, sì alla giustizia sociale e al dialogo tra i popoli.

Non mancherà l’attenzione ai temi ambientali, con un richiamo ai dati più recenti sul consumo di suolo che evidenziano una crescita preoccupante della cementificazione, nonostante il calo demografico.

La Bicipace sarà anche un’occasione concreta di solidarietà: i fondi raccolti sosterranno due progetti. Il primo, “Amici senza confini”, punta ad accogliere a Legnano un gruppo di bambini palestinesi offrendo loro giorni di serenità lontano dalla guerra. Il secondo riguarda il sostegno all’ex GKN, attraverso un progetto di azionariato popolare per la creazione di una fabbrica ecologicamente sostenibile legata al fotovoltaico e alla mobilità leggera.

La partecipazione e il contributo dei cittadini, anche attraverso la sottoscrizione a premi, saranno fondamentali per sostenere queste iniziative e dare forza a un messaggio di pace, ambiente e comunità.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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