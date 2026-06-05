Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 5, 6 e 7 giugno

Nasce il Festival del lago di Varese: sport, musica e natura protagonisti al Lido di Bodio Lomnago. Sabato 6 giugno il Lido ospiterà una manifestazione aperta a tutti dedicata alla valorizzazione del lago e delle sue opportunità sportive e sociali. L’evento è organizzato dalla nuova associazione Circolo Remiero Bodio Lomnago. Le Harley-Davidson invadono il centro di Varese: esposizione, aperitivo e dj set in Corso Matteotti. Sabato 6 giugno il Varese Chapter porta nel cuore della città una mostra open air dedicata alle Harley-Davidson. Moto in esposizione in Corso Matteotti e aperitivo con dj set da Base Blu Bistrot, aperto a tutti. Archivifuturi porta alla scoperta di luoghi d’arte e storie. Dalla Casa-studio di Enrico Baj ai piccoli musei, alle ville normalmente chiuse al pubblico: ecco il calendario dell’edizione 2026.

Eventi in evidenza

BRUNELLO – Per tutto il mese di giugno la Bottega di Good Samaritan apre le sue porte a Brunello, in via Santa Maria 20. Un’occasione per sostenere i progetti dedicati alle donne vulnerabili di Gulu, in Uganda, visitando anche la storica chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Pasta alla norma, la pasta con la mollica atturrata, arancini e cannoli tra i protagonisti. Ma le tre serate proporranno anche musica e molto altro. Nell’area feste di via 1 maggio, il Maggiolone Social Park propone un weekend con la Sagra della Scililia – Tutte le informazioni

COMERIO – Torna ComeRaro, la mostra mercato dedicata a piante rare, tropicali e da collezione. Un appuntamento per appassionati e curiosi tra espositori specializzati, botanica e natura nel Belvedere di Comerio – Tutte le informazioni

RESCALDINA – LatinFiexpo accende l’estate con un ricco programma di concerti, danze, gastronomia e cultura latino-americana. Un viaggio tra musica, sapori e tradizioni provenienti da tutta l’America Latina – Tutte le informazioni

TERNATE – Festa, musica e divertimento al Parco Berrini con la tradizionale Festa della Birra. In programma serate gastronomiche, intrattenimento e il grande spettacolo pirotecnico sul lago – Tutte le informazioni

VARESE – Torna a Villa Mylius il Creanza Market & Gin Fest: due giornate tra artigianato indipendente, produttori di gin, street food, musica e iniziative per vivere il parco in un’atmosfera di festa e creatività – Tutte le informazioni

VARESE – Da Agricola una settimana dedicata alla Lavanda: fiori, colori, profumi e workshop creativi per scoprire tutti i segreti di una delle piante simbolo dell’estate – Tutte le informazioni

VARESE – Ai Giardini Estensi arriva La Regina delle Nevi, spettacolo ispirato alla celebre fiaba che dopo un tour internazionale fa tappa nel Varesotto. Un’esperienza tra teatro, musica, scenografie e magia pensata per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Torna “Calici, Sapori e Motori”, la festa che unisce produttori locali, degustazioni, musica dal vivo e veicoli d’epoca. Un appuntamento dedicato alle eccellenze del territorio e alla convivialità – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un weekend all’insegna della dolcezza da Il Gelato di Marina: gelati artigianali, torte gelato, crêpes, frappè, yogurt frozen e tante specialità da gustare in compagnia. Scopri i protagonisti del fine settimana – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Cassano Magnago – Cassano Magnago abbraccia i suoi campioni: serata d’onore per la Pallamano Cassano. A una settimana dalla vittoria del titolo italiano, a Cassano sarà il momento della celebrazione collettiva della squadra. Atto finale di una passione cresciuta nel tempo e che ha conquistato i cassanesi – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona una giornata dedicata ai diritti umani tra storia, arte e testimonianze. Domenica 7 giugno nell’ex sala consiliare del centro storico un pomeriggio con interventi, testimonianze e momenti musicali accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle conquiste e alle prospettive dei diritti umani nel mondo contemporaneo – Tutte le informazioni

Gavirate – A Gavirate un viaggio tra musica, emozioni e consapevolezza con Franco Mussida. Venerdì 5 giugno al cinema Garden in via IV Novembre un appuntamento dedicato al rapporto profondo tra musica, emozioni e sviluppo della sensibilità umana. – Tutte le informazioni

Tradate – Scienza, manga e scherma storica al Centro Didattico del Parco Pineta. Le domeniche diventano “spaziali” con il progetto CostellAzioni. Laboratori a cielo aperto dove il confine tra arte e scienza svanisce, regalando ai bambini e alle loro famiglie esperienze uniche e completamente gratuite – Tutte le informazioni

Varese – Le Harley-Davidson invadono il centro di Varese: esposizione, aperitivo e dj set in Corso Matteotti. Sabato 6 giugno il Varese Chapter porta nel cuore della città una mostra open air dedicata alle Harley-Davidson. Moto in esposizione in Corso Matteotti e aperitivo con dj set da Base Blu Bistrot, aperto a tutti – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Bodio Lomnago – Nasce il Festival del lago di Varese: sport, musica e natura protagonisti al Lido di Bodio Lomnago. Sabato 6 giugno il Lido ospiterà una manifestazione aperta a tutti dedicata alla valorizzazione del lago e delle sue opportunità sportive e sociali. L’evento è organizzato dalla nuova associazione Circolo Remiero Bodio Lomnago – Tutte le informazioni

Gavirate – Pranzi insieme, musica e giochi: da sabato 6 al via la Festa della Ciliegie a Oltrona al Lago. La frazione di Gavirate ospita la pittoresca e amata festa, con momenti conviviali e anche la curiosa gara di “sputo del nocciolo di ciliegia” – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Tre giorni di grande musica al Museo del Tessile con BA Rock 2026. Torna la rassegna dedicata alle band emergenti e ai gruppi del territorio nel parco del Museo del Tessile con tre serate di concerti tra brani originali e grandi classici del genere rock – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio torna dal 7 al 14 giugno la Festa della Pizza: premi, sorprese e una pizza a forma di B. L’iniiativa si svolgerà dal 7 al 14 giugno. Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la “Pizza Busto”, una creazione originale pensata per rappresentare la città sia nella forma sia nei colori – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Cassano Magnago celebra i sapori dell’isola: al Maggiolone Social Park arriva la Sagra della Sicilia. Pasta alla norma, la pasta con la mollica atturrata, arancini e cannoli tra i protagonisti. Ma le tre serate proporranno anche musica e molto altro – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – A Castello Cabiaglio la prima edizione del “Festival dello Sport”. Una due giorni ricca di appuntamenti organizzata dall’APS e dalla Cooperativa Il Bosco Verde con il patrocinio del Comune che prevede tornei di ogni tipo e musica dal vivo – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – Moda e musica sul lungolago di Lavena Ponte Tresa con il Fashion Day. Il lungolago della Bröa ospita la terza edizione dell’evento dedicato alla moda con le creazioni degli studenti di Varese, Busto Arsizio e Lugano e una serata finale di musica sul lago – Tutte le informazioni

Rovello Porro – Festa del Pesce a Rovello Porro: dal 5 al 21 giugno tre settimane di eventi. Per tre fine settimana l’area feste di via Bernardino Luini ospiterà cucina di mare, servizio d’asporto, orchestre, band e intrattenimento per tutte le età. L’edizione 2026 si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio – Tutte le informazioni

Varese – Torna la Sagra del Pesce di Calcinate: due giorni di cucina e musica sul lago. Il 6 e 7 giugno a Calcinate del Pesce appuntamento con la tradizione: stand gastronomico, live music e i sapori del lago per una festa che coinvolge tutta la comunità. – Tutte le informazioni

MUSICA

Saronno – Al Parco dell’ex Seminario di Saronno arriva “Fuori Classe”, il concerto di fine anno degli studenti. Sabato 6 giugno il Parco dell’ex Seminario ospiterà una serata musicale organizzata dal Comune insieme ai rappresentanti degli studenti delle scuole superiori cittadine – Tutte le informazioni

Varese – I Simple Singers in concerto a Varese per sostenere Medici Senza Frontiere. Sabato 6 giugno alla Sala Montanari una serata di musica e solidarietà promossa dall’Antenna varesina di MSF. In programma anche testimonianze e approfondimenti sulle attività dell’organizzazione umanitaria – Tutte le informazioni

Carnago – A Carnago “Un Mondo di Musica” con La Verdi. Sabato 6 giugno: saggi degli studenti e Big Band Music Show. Domenica 7 giugno: saggi, concerto della Junior Band e Rock Band, con cerimonia finale di consegna dei diplomi alle ore 21.00 – Tutte le informazioni

Saronno – “Soave sia il vento”, a Saronno un concerto lirico in ricordo di Alfredo Conci. Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d’Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet – Tutte le informazioni

Varese – Cambia la sede del concerto per l’anniversario degli Alpini di Varese. Il programma aggiornato delle celebrazioni per il novantacinquesimo anno dalla nascita del gruppo delle penne nere – Tutte le informazioni

Varese – Al Sacro Monte di Varese un “Concerto per la Pace” con l’Ensemble de Saxophones. Musica, spiritualità e cultura si incontrano domenica 7 giugno al Santuario di Santa Maria del Monte per un appuntamento dedicato al messaggio universale della pace – Tutte le informazioni

Vergiate – Torna la grande Musica Classica a Vergiate. Tutto pronto per la 14^ Edizione di “Vergiate in Classica” i primi due appuntamenti sono fissati per venerdì 5 giugno e venerdì 19 giugno – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Cantare l’invisibile, a Busto Arsizio il concert in ricordo di don Isidoro Meschi. A 35 anni dalla sua scomparsa, l’Associazione “Amici di Don Isidoro” ricorda il sacerdote, caro alla comunità bustocca, con un concerto a lui dedicato – Tutte le informazioni

Varese – L’organista inglese Mark Swinton in concerto all’organo della Basilica di Varese. Domenica 7 Giugno alle ore 16.30l’appuntamento musicale per la Rassegna Vespri d’Organo 2026 – Tutte le informazioni

Mendrisio – Musica nel Mendrisiotto porta l’orchestra di violoncelli Cellissimo! a Mendrisio. Appuntamento la mattina del 7 giugno al Chiostro dei Serviti con un repertorio che spazia da Bach alle colonne sonore dei film – Tutte le informazioni

Brinzio – Il Coro After All in concerto per i 150 anni dell’organo di Brinzio. Sabato 6 giugno alle 21 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita il “Concerto d’Estate” della formazione composta da giovani del territorio. L’iniziativa celebra lo storico organo Eugenio Maroni-Biroldi e sarà a ingresso libero – Tutte le informazioni

Samarate – “Il Classico in Villa” torna a Samarate: due serate di musica nel Giardino delle Balaustre. Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio con due appuntamenti serali dedicati alla musica classica con l’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal Maestro Marcello Pennuto. Entrambi a ingresso libero – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al Maga una giornata di performance e arte partecipativa: il 5 giugno arriva “ARTE VIVA”. Il Museo inaugura ArchiviFuturi con una giornata di performance, videoarte e partecipazione – Tutte le informazioni

Gallarate- Archivifuturi porta alla scoperta di luoghi insoliti d’arte e storie. Dalla Casa-studio di Enrico Baj ai piccoli musei, alle ville normalmente chiuse al pubblico: ecco il calendario dell’edizione 2026 – Tutte le informazioni

Gavirate Voltorre – Al Chiostro di Voltorre una mostra al 100%ARTE. Dal 6 al 21 giugno il Chiostro di Voltorre ospita una collettiva dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. Inaugurazione sabato 6 giugno con interventi, poesia e musica – Tutte le informazioni

Gallarate – “Di nessuna parte del tutto, di ogni parte un poco”: la prima mostra fotografica a Librando a Gallarate. Un viaggio evocativo che unisce scatti a estratti letterari per andare oltre ciò che osserviamo: immagini e parole dialogano negli spazi della libreria di Corso Sempione – Tutte le informazioni

Morazzone – A Casa Macchi torna “Tante Care Cose”: antiquariato, rigatteria e memoria tra gli oggetti del passato. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la dimora del FAI ospita la nuova edizione del mercato dedicato ad antiquariato e modernariato. Tra espositori, visite guidate, musica in vinile e una speciale vendita di arredi provenienti dai depositi del FAI, due giorni dedicati al riuso e alle storie custodite dagli oggetti di un tempo – Tutte le informazioni

Varese – Ruggero Marrani protagonista alla Sala Veratti di Varese. Dal 7 al 28 giugno la Sala Veratti ospita una grande personale dedicata all’artista che ha tradotto l’eredità futurista di Gerardo Dottori in una sperimentazione materica unica – Tutte le informazioni

INCONTRI

Varese – Federico Fornaro a Varese presenta il libro sul referendum che fece nascere la Repubblica. Alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca l’incontro promosso dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio cinque autori per “Una lettura estiva”. Tra i libri presentati figurano Ask Me Why – Chiedimi perché di Oreste Borgatti, L’altro io di Miriam Ballerini, Il ragazzo che leggeva le nuvole di Luca Telloli, La notte degli astri di Gea Lali e Connessioni di Marco Notari – Tutte le informazioni

Gerenzano – A Gerenzano il giornalista Ezio Gavazzeni presenta il libro “I cecchini del weekend”. L’autore sarà ospite domenica 7 giugno della rassegna “Un tè con l’autore” per presentare il volume che ricostruisce la terribile vicenda dei cosiddetti “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo negli anni Novanta – Tutte le informazioni

Induno Olona – A Induno Olona un incontro gratuito per capire e dialogare con gli adolescenti. Sabato 6 giugno al Centro Polivalente Anziani ASFARM un appuntamento con la pedagogista Chiara De Giorgio dedicato alle relazioni familiari, alle differenze generazionali e alla comunicazione tra adulti e giovani. – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno Mombello festeggia l’Università della Terza Età con musica e teatro. Sabato 6 giugno il Cinema Teatro Franciscum ospita l’evento conclusivo dell’anno accademico promosso dal Lions Club con uno spettacolo teatrale originale e approfondimenti storici sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

Taino – A Taino un incontro su psicologia, nutrizione e sessualità: “Comprendere per accompagnare”. Sabato 6 giugno al Relais Cascina Campaccio una mattinata di confronto con psicologhe, sessuologa e nutrizionista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

Tradate – Nel Parco Pineta tornano i “Picnic scientifici” per osservare le stelle. Ritorna dal 6 giugno l’appuntamento estivo al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con osservazioni guidate del cielo, approfondimenti sulla biodiversità e serate in EcoPlanetario – Tutte le informazioni

Varano Borghi – La “Fabbrica della Lettura” alla Biblioteca Comunale di Varano Borghi. Un appuntamento dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026, alle ore 16:00, tra gli scaffali della biblioteca cittadina. – Tutte le informazioni

Varese – A Varese l’onorevole Federico Fornaro con “Storia di un referendum”. L’incontro è in programma sabato 6 giugno, dalle 17, alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca 4, promosso dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Malnate – “Di Terra e di Cielo” arriva a Malnate: cinema e natura protagonisti ai Mulini di Gurone. La rassegna coordinata da Filmstudio 90 torna a fare tappa nel territorio di Malnate con una serata che unisce l’escursionismo alla diga con le proiezioni dedicate alla biodiversità urbana – Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – Da Monteviasco a Cassano Valcuvia: “Botanica Queer” e il racconto della natura in scena. La stagione Latitudini di Teatro Periferico porta il teatro nel territorio dell’Alto Varesotto con un fine settimana dedicato alla natura, alla scena e al mondo vegetale: ecco il programma di “Linfa” – Tutte le informazioni

Cardano Al Campo – Volevo fare il Presidente è lo spettacolo per famiglie che celebra la Festa della Repubblica. Ironico e intenso, lo spettacolo dell’Arca di Noe e Tempo Teatro racconta di infanzia e politica, costituzione e futuro. In scena il 4 e il 7 giugno ad ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Il Cadegliano Festival Piccola Spoleto si apre con Mario Pirovano. L’erede della tradizione giullaresca di Dario Fo e Franca Rame presenterà uno dei suoi spettacoli di successo “Lu Santo Jullare Francesco” – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Una domenica da non perdere a Cadegliano con “Cuore di Smeraldo”. Continua il ricco programma di Cadegliano Festival Piccola Spoleto con tre mostre di arte figurativa e lo spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Mario Pirovano e Gabriele Vacis accendono il Cadegliano Festival Piccola Spoleto. Due fine settimana all’insegna dell’arte teatrale per la XVI edizione del festival diffuso tra ville, parchi, biblioteche e cortili storici – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Ispra – A Ispra escursione gratuita alla scoperta della geologia del Golfo della Quassa e del Sasso Cavallazzo. Una mattinata tra natura, storia del territorio e geologia nel cuore del PLIS Golfo della Quassa. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno con la guida della geologa Donatella Reggiori – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – A Porto Ceresio “Sui Sentieri della Storia”: una domenica tra le trincee e il teatro per riscoprire il Novecento. Il Gruppo Alpini organizza per domenica 7 giugno una giornata dedicata alla Linea Cadorna e alle tradizioni locali con una visita guidata e animata al Museo Appiani López – Tutte le informazioni

Varese – Sulle tracce di Pogliaghi: una mattinata alla scoperta del Sacro Monte di Varese. L’associazione Benandanti e CSV Insubria organizzano per sabato 6 giugno un tour guidato gratuito alla scoperta dell’eredità artistica di Pogliaghi e delle bellezze del borgo – Tutte le informazioni

Varese – Il finissage della mostra “Una storia di Design Ceramico” alla Fondazione Marcello Morandini. Domenica 7 giugno l’appuntamento conclusivo della mostra curata da Fabio Carnaghi con un dialogo che vedrà protagonisti Sandra Baruzzi, Eloisa Gobbo, Mathias Och e Karin Putsch-Grassi tra le sale del museo – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Tre percorsi tra sport e inclusione: Olgiate Olona si rimette “In cammino con noi”. Domenica 7 giugno torna la camminata non competitiva organizzata da Progetto Promozione Lavoro. Un evento aperto a tutti per riscoprire il territorio della Valle Olona e sostenere la solidarietà – Tutte le informazioni

SPORT

Saronno – “La Ultra di Saronno” torna il 6 e 7 giugno al centro sportivo Colombo-Gianetti. Cresce la’ttesa per la due giorni di sport, musica e intrattenimento al centro sportivo Colombo-Gianetti, con atleti provenienti da tutta Italia – Tutte le informazioni

Solaro – Torna la Strasolaro: domenica la 15esima edizione della camminata aperta a tutti. Domenica 7 giugno la manifestazione podistica non competitiva che propone percorsi dedicati ad adulti, famiglie e bambini – Tutte le informazioni

Gallarate – Al parco di viale Milano a Gallarate torna la gimkana: la Crennese porta il ciclismo giovanile nel cuore della città. Il 2° Memorial Luisella Caligara Fossa è anche prova del campionato provinciale di Gimkana per la categoria Giovanissimi – Tutte le informazioni

Malnate – Un fine settimana al Campetto: a Malnate torna lo spettacolo del Bellavista Playground. Sabato 6 e domenica 7 giugno il campetto di viale delle Vittorie ospita lo storico torneo tre contro tre che mette in palio le finali nazionali di Viareggio e Roseto degli Abruzzi – Tutte le informazioni