“Il Classico in Villa” torna a Samarate: due serate di musica nel Giardino delle Balaustre

L’estate 2026 di Samarate si apre all’insegna della grande musica. L’Amministrazione Comunale ha presentato “Il Classico in Villa”, rassegna che animerà il Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio con due appuntamenti serali dedicati alla musica classica, entrambi a ingresso libero e accompagnati da una guida all’ascolto.

Protagonista della rassegna è l’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal Maestro Marcello Pennuto, ensemble e bacchetta che con Villa Montevecchio condividono un legame lungo oltre quarant’anni: il primo concerto pianistico nel suggestivo scenario del Giardino delle Balaustre risale infatti al 1983.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 7 giugno alle ore 21.00 con un concerto dell’orchestra giovanile, formata da oltre 40 studenti provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Novara e Vercelli. Il programma include pagine tratte dalla Quinta e dalla Settima Sinfonia di Beethoven, tre brani per solisti e orchestra, e alcune composizioni eseguite per la prima volta in pubblico. Spazio anche al canto, con una giovane studentessa che porterà in scena tre arie dalle Nozze di Figaro di Mozart. In caso di maltempo, la serata si sposterà nel padiglione dell’ex mensa delle scuole medie dell’ICC Manzoni, con accesso da via Borsi 1.

Il secondo appuntamento, domenica 12 luglio, vedrà il Maestro Marcello Pennuto impegnato in un recital per pianoforte solo. Sotto il cielo aperto del Giardino delle Balaustre, il programma spazierà tra Mozart, Beethoven e Chopin, con la natura e l’atmosfera serale a fare da cornice ideale alla poeticità dello strumento. Qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero, il concerto si terrà all’interno di Villa Montevecchio.

Entrambe le serate sono aperte a tutti, senza necessità di prenotazione.