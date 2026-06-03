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Due operai sul tetto di un cantiere a Samarate: protesta per mancati pagamenti

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, 118 e Fillea Cgil. Il sindaco Alessandro Ferrazzi è salito sul tetto per parlare con i lavoratori. Entrambi gli operai sono poi scesi in serata

Protesta sul tetto di un cantiere a Verghera di Samarate

Due operai sono saliti sul tetto di un cantiere edile in via Locarno, a Verghera di Samarate, per protestare contro mancati pagamenti. La protesta è scattata intorno alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, in un cantiere affacciato sulla Statale 341.

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Protesta sul tetto di un cantiere a Verghera di Samarate

I due lavoratori sono rimasti sulla copertura dell’edificio in costruzione, mentre davanti al cantiere si trovano anche un loro collega e i proprietari dello stabile.

Tra le persone impegnate nel dialogo con i lavoratori c’è stato anche il sindaco di Samarate Alessandro Ferrazzi, salito sul tetto per parlare direttamente con i due operai e seguire il tentativo di mediazione. Sul posto, anche i rappresentanti della Fillea Cgil, il sindacato degli edili, impegnati nei contatti tra lavoratori e proprietà.

La mobilitazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, presenti con autopompa e autoscala, di un’ambulanza del 118, dei carabinieri della stazione di Samarate, appartenente alla compagnia di Busto Arsizio, e dei volontari dei Genieri della Protezione civile di Samarate.

I vigili del fuoco hanno predisposto un telo da salto come misura precauzionale, che non è stato però utilizzato nel corso dell’intervento.

La protesta ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della frazione di Verghera, con il traffico deviato sulle strade interne mentre proseguivano i contatti tra lavoratori, proprietà e rappresentanti sindacali.

Protesta sul tetto di un cantiere a Verghera di Samarate

(Il primo cittadino dopo essere salito sul tetto del cantiere per parlare direttamente con i due operai).

Dopo oltre un’ora di trattative, alle 21.16 uno dei due operai ha lasciato il tetto. Poco più di venti minuti dopo è sceso anche il secondo lavoratore, accolto da un breve applauso dei presenti.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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