A Samarate nasce Cascina Costa Records: il 12 giugno il primo evento ufficiale a Villa Montevecchio
"CCRec" è la nuova associazione culturale, nata dalla passione per la musica: uno spazio per far incontrare musicisti e costruire insieme iniziative
Una realtà nata dalla passione per la musica e cresciuta fino a diventare un’associazione culturale strutturata. Si chiama CCRec – Cascina Costa Records ed è la nuova associazione culturale di Samarate che farà il suo debutto ufficiale con un evento in programma il 12 giugno a Villa Montevecchio.
L’iniziativa prenderà il via alle 18.00 con il tesseramento all’ingresso e proseguirà nel corso della serata con le esibizioni di artisti e band che presenteranno esclusivamente brani inediti, in linea con la filosofia che anima il progetto. Nel lineupn della serata: Dmtra, Lea, No/ia, Perry, Edoardo Macchi, Francesco Elgorni, Posillico, Agnese Mecella, Quinto Strato, Toradoll, Heaywave e Mt-Hygh.
CCRec (nella foto di apertura i fondatori Leonardo Cavelli, Alexander Gonzalez e Demetra Gamberoni) nasce dall’esperienza di un gruppo di giovani che negli anni ha iniziato a ritrovarsi per registrare musica e sviluppare progetti creativi. Da quell’esperienza informale è maturata l’idea di dare vita a una realtà associativa capace di promuovere la musica originale, favorire collaborazioni tra artisti e organizzare eventi culturali sul territorio.
«CCRec è nata in modo molto spontaneo, registrando musica tra amici quasi per gioco. Col tempo però è diventata qualcosa di più serio e strutturato», racconta Alexander Gonzalez, presidente dell’associazione.
Lassociazione è attiva nell’organizzazione di eventi musicali, produzioni artistiche e iniziative dedicate alla promozione della creatività giovanile. Tra gli obiettivi vi sono la valorizzazione del territorio attraverso concerti, sessioni live e progetti multidisciplinari, oltre alla creazione di occasioni di aggregazione culturale attraverso la collaborazione con artisti, associazioni e realtà locali.
Le attività dell’associazione verranno sostenute tramite quote associative, contributi dei partecipanti agli eventi, collaborazioni con enti pubblici e privati e attraverso servizi culturali e tecnici legati all’organizzazione di eventi e al supporto audio.
Guardando al futuro, CCRec punta ad ampliare il numero di iniziative organizzate, consolidare una rete di collaborazioni stabili sul territorio e sviluppare un servizio tecnico interno dedicato al supporto audio e alla produzione di eventi, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e sostenibilità economica.
L’evento del 12 giugno è organizzato con il patrocinio del Comune di Samarate.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo ccrecords.sa@gmail.com o seguire gli aggiornamenti sul profilo Instagram @ccrecords.sa.
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