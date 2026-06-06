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Ex Aermacchi, lunedì la grande rigenerazione si presenta alla città

Alle 18 al Salone Estense un incontro pubblico racconterà ai varesini il futuro del compendio industriale di Masnago: dall'idea di Paolo Orrigoni al progetto dell'architetto Garbellini, fino al ruolo del Comune

Aermacchi marzo26

Ci sono cantieri che raccontano una città che cambia. E poi ci sono cantieri che raccontano una città che sceglie di cambiare, con consapevolezza, con un progetto, con la volontà di coinvolgere chi ci abita. L’ex Aermacchi di Masnago è uno di questi.

Lunedì 8 giugno, alle 18, il Salone Estense di Palazzo Estense ospiterà la presentazione pubblica del progetto di riqualificazione dell’area, uno degli interventi di rigenerazione urbana più significativi in corso a Varese. L’incontro è organizzato dall’amministrazione comunale insieme al Consiglio di Quartiere di Masnago e all’operatore privato che sta materialmente realizzando il recupero. L’ingresso è libero.

Ad aprire la serata sarà il saluto di Davide Castelli coordinatore del consiglio di quartiere, voce di un territorio che da anni osserva i cancelli chiusi di quell’area e che ora vede, finalmente, qualcosa muoversi.

La parola a Paolo Orrigoni: come nasce l’idea e perché investire qui

Sarà poi Paolo Orrigoni a raccontare la genesi dell’operazione: come nasce l’idea, perché un investimento privato di questa portata si radica in una città come Varese, quale visione muove un imprenditore a scommettere su un’area industriale dismessa nel cuore di un quartiere residenziale. Una scelta che non è solo economica, ma che porta con sé una responsabilità urbana.

L’architetto Garbellini presenta il progetto

L’architetto Gino Garbellini illustrerà quindi il progetto restituendo alla platea la dimensione concreta di ciò che verrà realizzato. Un intervento che non si limita a sostituire capannoni con edifici nuovi, ma che ridisegna gli spazi, reimmette permeabilità nel quartiere, restituisce alla città porzioni di territorio che per decenni erano rimaste inaccessibili. Tra le opere previste, la piscina olimpionica destinata a diventare una nuova dotazione sportiva per tutta la città.

Civati: rigenerazione e urbanistica 

L’assessore all’urbanistica Andrea Civati inquadrerà l’intervento nel contesto più ampio delle politiche di rigenerazione urbana dell’amministrazione, spiegando quale sia il ruolo del Comune nei processi che coinvolgono grandi aree dismesse e operatori privati.

Domande dal territorio, chiusura del sindaco

La serata lascerà quindi spazio alle domande della cittadinanza, con un confronto diretto tra residenti, tecnici e amministratori. A chiudere il sindaco con le considerazioni finali. Il quartiere di Masnago si prepara a cambiare volto. Lunedì sera, per la prima volta, lo farà davanti ai suoi abitanti.

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Pubblicato il 06 Giugno 2026
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